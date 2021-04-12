https://ria.ru/20210412/pozhar-1727925640.html

Опубликовано видео пожара на фабрике "Невская мануфактура"

Опубликовано видео пожара на фабрике "Невская мануфактура"

"Известия" опубликовали видео пожара на петербургской фабрике "Невская мануфактура". РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:07

2021-04-12T16:07

2021-04-12T21:48

пожар на "невской мануфактуре"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео пожара на петербургской фабрике "Невская мануфактура".На кадрах с коптера видно, что огонь охватил значительную часть комплекса.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении огня погиб командир отделения пожарной части, еще двое спасателей получили ожоги 40-50 процентов поверхности тела. Площадь пожара возросла до десяти тысяч квадратных метров. Обрушились крыша и перекрытия на четырех этажах здания.Фабрику в 1841 году основал английский купец Джеймс Торнтон, в 1918-м ее национализировали и законсервировали. Предприятие заработало в 1921 году, когда его переименовали в государственную фабрику шерстяных изделий "Красный ткач" треста "Петротекстиль". С 1992-го — ОАО "Невская мануфактура". Сейчас фабрика частично работает по профилю, но большую часть площадей сдают в аренду.

https://ria.ru/20210410/pozhar-1727650569.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия