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Опубликовано видео пожара на фабрике "Невская мануфактура"
Опубликовано видео пожара на фабрике "Невская мануфактура"
"Известия" опубликовали видео пожара на петербургской фабрике "Невская мануфактура". РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:07
2021-04-12T16:07
2021-04-12T21:48
пожар на "невской мануфактуре"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео пожара на петербургской фабрике "Невская мануфактура".На кадрах с коптера видно, что огонь охватил значительную часть комплекса.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении огня погиб командир отделения пожарной части, еще двое спасателей получили ожоги 40-50 процентов поверхности тела. Площадь пожара возросла до десяти тысяч квадратных метров. Обрушились крыша и перекрытия на четырех этажах здания.Фабрику в 1841 году основал английский купец Джеймс Торнтон, в 1918-м ее национализировали и законсервировали. Предприятие заработало в 1921 году, когда его переименовали в государственную фабрику шерстяных изделий "Красный ткач" треста "Петротекстиль". С 1992-го — ОАО "Невская мануфактура". Сейчас фабрика частично работает по профилю, но большую часть площадей сдают в аренду.
https://ria.ru/20210410/pozhar-1727650569.html
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пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия