https://ria.ru/20210412/poslanie-1727846187.html

В Кремле назвали условия для допуска сотрудников СМИ на послание Путина

В Кремле назвали условия для допуска сотрудников СМИ на послание Путина

Количество СМИ и формат их работы на послании президента будут определены с учетом требований Роспотребнадзора, обязательное условие допуска — наличие двух... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T10:14

2021-04-12T10:14

2021-04-12T13:38

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

владимир путин

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Количество СМИ и формат их работы на послании президента будут определены с учетом требований Роспотребнадзора, обязательное условие допуска — наличие двух отрицательных ПЦР-тестов, сообщает пресс-служба Кремля."Ввиду необходимости соблюдения ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, количество приглашенных представителей СМИ и формат их работы на мероприятии будут определены с учетом требований Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.Отмечается, что заявки на аккредитацию принимаются исходя из квоты: печатные СМИ — два человека (корреспондент и фотограф); информагентства — три человека (два корреспондента и фотограф); электронные издания — один человек (корреспондент); телевизионные СМИ — шесть человек (два корреспондента, два оператора, два звукооператора); радиокомпании — один человек (корреспондент)."Обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля соответственно. Справки должны предъявляться при входе в печатном или электронном виде", — добавили в пресс-службе Кремля.

https://ria.ru/20210411/putin-1727767673.html

россия

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, владимир путин