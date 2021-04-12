Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210412/polety-1727962229.html
Россия приостановит авиасообщение с Турцией
Россия приостановит авиасообщение с Турцией
Россия приостановит рейсы в Турцию из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией в этой стране, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:57
2021-04-12T23:36
туризм
туризм
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
туристы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155696/51/1556965115_0:140:2788:1708_1920x0_80_0_0_b0fdf7798f1d5b181ea0f76f4c844cfb.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия приостановит рейсы в Турцию из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией в этой стране, сообщил источник РИА Новости.По его словам, скорее всего, мера будет действовать с 15 апреля по 31 мая, дальнейшие решения зависят от эпидобстановки в республике.Собеседник агентства подтвердил, что в ближайшее время объявят, в какие именно города ограничат полеты, а также когда и как вернутся из Турции российские туристы.На протяжении нескольких недель в Турции неуклонно растет число случаев COVID-19. Если в середине марта власти страны регистрировали от шести до восьми тысяч заболевших, то с начала апреля это число достигло отметки в 56 тысяч. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из этой страны в Россию завезли больше всего штаммов SARS-CoV-2.Ранее источник РИА Новости сообщил, что сейчас на отдыхе в стране находятся около 25-30 тысяч россиян.В прошлом году Турцию посетили 2,1 миллиона российских граждан, что втрое меньше показателей 2019 года.
https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727943397.html
https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727815722.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155696/51/1556965115_326:0:2787:1846_1920x0_80_0_0_8d0ba330ce97b1e37d93fc27d85f758c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, туристы, новости - туризм, турция, в мире

Россия приостановит авиасообщение с Турцией

18:57 12.04.2021 (обновлено: 23:36 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия приостановит рейсы в Турцию из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией в этой стране, сообщил источник РИА Новости.
По его словам, скорее всего, мера будет действовать с 15 апреля по 31 мая, дальнейшие решения зависят от эпидобстановки в республике.
Пляж в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 17:23Туризм
В России отметили снижение бронирований путевок в Турцию
Собеседник агентства подтвердил, что в ближайшее время объявят, в какие именно города ограничат полеты, а также когда и как вернутся из Турции российские туристы.
На протяжении нескольких недель в Турции неуклонно растет число случаев COVID-19. Если в середине марта власти страны регистрировали от шести до восьми тысяч заболевших, то с начала апреля это число достигло отметки в 56 тысяч. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из этой страны в Россию завезли больше всего штаммов SARS-CoV-2.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что сейчас на отдыхе в стране находятся около 25-30 тысяч россиян.
В прошлом году Турцию посетили 2,1 миллиона российских граждан, что втрое меньше показателей 2019 года.
Люди в защитных масках на улице Анкары, Турция - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 07:21Туризм
В Турции рассказали, как будут контролировать ситуацию с COVID-19
 
ТуризмТуризмАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирусытуристыНовости - ТуризмТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Стрельбу по полицейским в школе в Ноксвилле открыл ученик
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
01:35Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили
Лента новостейМолния