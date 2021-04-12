https://ria.ru/20210412/polety-1727962229.html
Россия приостановит авиасообщение с Турцией
Россия приостановит авиасообщение с Турцией
Россия приостановит рейсы в Турцию из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией в этой стране, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:57
2021-04-12T18:57
2021-04-12T23:36
туризм
туризм
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия приостановит рейсы в Турцию из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией в этой стране, сообщил источник РИА Новости.По его словам, скорее всего, мера будет действовать с 15 апреля по 31 мая, дальнейшие решения зависят от эпидобстановки в республике.Собеседник агентства подтвердил, что в ближайшее время объявят, в какие именно города ограничат полеты, а также когда и как вернутся из Турции российские туристы.На протяжении нескольких недель в Турции неуклонно растет число случаев COVID-19. Если в середине марта власти страны регистрировали от шести до восьми тысяч заболевших, то с начала апреля это число достигло отметки в 56 тысяч. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из этой страны в Россию завезли больше всего штаммов SARS-CoV-2.Ранее источник РИА Новости сообщил, что сейчас на отдыхе в стране находятся около 25-30 тысяч россиян.В прошлом году Турцию посетили 2,1 миллиона российских граждан, что втрое меньше показателей 2019 года.
https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727943397.html
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туризм, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, туристы, новости - туризм, турция, в мире