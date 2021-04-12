https://ria.ru/20210412/pogoda-1727851075.html

Как в июне: потепление в Москве

Как в июне: потепление в Москве

В Москву пришла по-летнему теплая и солнечная погода, синоптики ждут температурных рекордов. Пробуждение природы и горожан — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:40

2021-04-12T12:40

2021-04-12T15:34

погода

москва

весна

потепление

фото

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В Москву пришла по-летнему теплая и солнечная погода, синоптики ждут температурных рекордов. Пробуждение природы и горожан — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, весна, потепление, фото, фото