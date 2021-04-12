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Как в июне: потепление в Москве
Как в июне: потепление в Москве
В Москву пришла по-летнему теплая и солнечная погода, синоптики ждут температурных рекордов. Пробуждение природы и горожан — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.04.2021
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погода
москва
весна
потепление
фото
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В Москву пришла по-летнему теплая и солнечная погода, синоптики ждут температурных рекордов. Пробуждение природы и горожан — в фотоленте Ria.ru.
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погода, москва, весна, потепление, фото, фото

Как в июне: потепление в Москве

12:40 12.04.2021 (обновлено: 15:34 12.04.2021)
 
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В Москву пришла по-летнему теплая и солнечная погода, синоптики ждут температурных рекордов. Пробуждение природы и горожан — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Такую весну, какая установилась в Москве, метеорологи называют фенологической.

Девушки занимаются спортом в Парке Культуры в Москве
1 из 12

Такую весну, какая установилась в Москве, метеорологи называют фенологической.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Это значит, что среднесуточная температура устойчиво превышает плюс пять градусов.

Девушка на Красной площади
2 из 12

Это значит, что среднесуточная температура устойчиво превышает плюс пять градусов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Проще говоря, после долгой зимы наконец началась настоящая весна.

Отдыхающие в парке Музеон в Москве
3 из 12

Проще говоря, после долгой зимы наконец началась настоящая весна.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Распускаются первые весенние цветы, прилетают птицы, появляются бабочки и шмели.

Шмель в парке Музеон в Москве
4 из 12

Распускаются первые весенние цветы, прилетают птицы, появляются бабочки и шмели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В ближайшие дни погоду будет определять антициклон.

Молодые люди во время пробежки на Пречистенской набережной в Москве
5 из 12

В ближайшие дни погоду будет определять антициклон.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

До четверга в Москве будет тепло как в июне: солнечно, сухо и до плюс 22 градусов.

Отдыхающие в Парке Культуры в Москве
6 из 12

До четверга в Москве будет тепло как в июне: солнечно, сухо и до плюс 22 градусов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Пик потепления ожидается к среде.

Ветви деревьев в Александровском саду в Москве
7 из 12

Пик потепления ожидается к среде.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Есть вероятность того, что будет побит температурный рекорд 60-летней давности.

Теплая погода в Москве
8 из 12

Есть вероятность того, что будет побит температурный рекорд 60-летней давности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Пока в Москве держится рекорд 1962 года, когда столбики термометров поднялись до 20,8 градуса.

Молодые люди едут на мотоцикле по Пречистенской набережной в Москве
9 из 12

Пока в Москве держится рекорд 1962 года, когда столбики термометров поднялись до 20,8 градуса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

К концу рабочей недели в столичный регион прорвется холодный фронт.

Молодые люди с ребёнком во время прогулки на улице Никольская в Москве
10 из 12

К концу рабочей недели в столичный регион прорвется холодный фронт.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Он принесет грозовые дожди, и аномалия тепла сократится.

Ирисы в парке Музеон в Москве
11 из 12

Он принесет грозовые дожди, и аномалия тепла сократится.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Днем в пятницу будет плюс 13-16 градусов, однако и это выше апрельской нормы.

Молодой человек на Красной площади
12 из 12

Днем в пятницу будет плюс 13-16 градусов, однако и это выше апрельской нормы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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