Как в июне: потепление в Москве
Такую весну, какая установилась в Москве, метеорологи называют фенологической.
Такую весну, какая установилась в Москве, метеорологи называют фенологической.
Это значит, что среднесуточная температура устойчиво превышает плюс пять градусов.
Это значит, что среднесуточная температура устойчиво превышает плюс пять градусов.
Проще говоря, после долгой зимы наконец началась настоящая весна.
Проще говоря, после долгой зимы наконец началась настоящая весна.
Распускаются первые весенние цветы, прилетают птицы, появляются бабочки и шмели.
Распускаются первые весенние цветы, прилетают птицы, появляются бабочки и шмели.
В ближайшие дни погоду будет определять антициклон.
В ближайшие дни погоду будет определять антициклон.
До четверга в Москве будет тепло как в июне: солнечно, сухо и до плюс 22 градусов.
До четверга в Москве будет тепло как в июне: солнечно, сухо и до плюс 22 градусов.
Пик потепления ожидается к среде.
Есть вероятность того, что будет побит температурный рекорд 60-летней давности.
Есть вероятность того, что будет побит температурный рекорд 60-летней давности.
Пока в Москве держится рекорд 1962 года, когда столбики термометров поднялись до 20,8 градуса.
Пока в Москве держится рекорд 1962 года, когда столбики термометров поднялись до 20,8 градуса.
К концу рабочей недели в столичный регион прорвется холодный фронт.
К концу рабочей недели в столичный регион прорвется холодный фронт.
Он принесет грозовые дожди, и аномалия тепла сократится.
Он принесет грозовые дожди, и аномалия тепла сократится.
Днем в пятницу будет плюс 13-16 градусов, однако и это выше апрельской нормы.
Днем в пятницу будет плюс 13-16 градусов, однако и это выше апрельской нормы.