https://ria.ru/20210412/pogibshiy-1727979155.html
На месте пожара на "Невской мануфактуре" обнаружили тело погибшего
На месте пожара на "Невской мануфактуре" обнаружили тело погибшего
Тело погибшего обнаружено на месте крупного пожара в Петербурге, где горит здание "Невской мануфактуры", сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Санкт-Петербургу. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T21:06
2021-04-12T21:06
2021-04-12T21:17
пожар на "невской мануфактуре"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Тело погибшего обнаружено на месте крупного пожара в Петербурге, где горит здание "Невской мануфактуры", сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Санкт-Петербургу."На месте обнаружено сильно обгоревшее тело", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.Собеседник агентства не уточнил, кто это, добавив, что личность погибшего устанавливается.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении пожара двое пожарных пострадали, еще один погиб. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки, сообщал представитель экстренных служб. Ранее в здании фабрики "Невская мануфактура" произошло обрушение перекрытий на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Обрушилась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20210412/pozhary-1727952970.html
санкт-петербург
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Крыша соседнего с горящей ”Невской мануфактурой” дома охвачена огнем
Крыша соседнего с горящей ”Невской мануфактурой” дома охвачена огнем
2021-04-12T21:06
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PT0M55S
РИА Новости
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пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия