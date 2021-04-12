https://ria.ru/20210412/pogibshiy-1727979155.html

На месте пожара на "Невской мануфактуре" обнаружили тело погибшего

На месте пожара на "Невской мануфактуре" обнаружили тело погибшего

Тело погибшего обнаружено на месте крупного пожара в Петербурге, где горит здание "Невской мануфактуры", сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Санкт-Петербургу. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T21:06

2021-04-12T21:06

2021-04-12T21:17

пожар на "невской мануфактуре"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Тело погибшего обнаружено на месте крупного пожара в Петербурге, где горит здание "Невской мануфактуры", сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Санкт-Петербургу."На месте обнаружено сильно обгоревшее тело", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.Собеседник агентства не уточнил, кто это, добавив, что личность погибшего устанавливается.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении пожара двое пожарных пострадали, еще один погиб. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки, сообщал представитель экстренных служб. Ранее в здании фабрики "Невская мануфактура" произошло обрушение перекрытий на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Обрушилась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20210412/pozhary-1727952970.html

санкт-петербург

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Крыша соседнего с горящей ”Невской мануфактурой” дома охвачена огнем Крыша соседнего с горящей ”Невской мануфактурой” дома охвачена огнем 2021-04-12T21:06 true PT0M55S

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пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия