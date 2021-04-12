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В США подростки "от скуки" подожгли дом и выложили видео в Сеть
В США подростки "от скуки" подожгли дом и выложили видео в Сеть
Четыре девочки подросткового возраста "от скуки" подожгли дом в штате Пенсильвания в США и выложили видео в приложении для социальных сетей Snapchat, полиции... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:14
2021-04-12T10:14
камбрия
пенсильвания
сша
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Четыре девочки подросткового возраста "от скуки" подожгли дом в штате Пенсильвания в США и выложили видео в приложении для социальных сетей Snapchat, полиции удалось установить их личности, сообщает издание New York Post.Инцидент произошел 3 апреля в районе Ферндейл в округе Камбрия. Полиция выяснила, что в поджоге участвовали девочки в возрасте от 12 до 14 лет, позднее они были задержаны.Как сообщил шеф местной полиции Джон Блейк, задержанные заявили, что решили устроить пожар, потому что "им было скучно". Для поджога они, предположительно, использовали аэрозольные баллончики, включая спрей от насекомых и средство для дезинфекции.По данным издания, в результате пожара пострадали полицейский и пожарный. К счастью, дом оказался нежилым.Подросткам были предъявлены обвинения в умышленном поджоге, незаконном проникновении и создании угрозы для другого человека. Их дела будет рассматривать местный суд по делам несовершеннолетних.
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камбрия, пенсильвания, сша, в мире

В США подростки "от скуки" подожгли дом и выложили видео в Сеть

10:14 12.04.2021
 
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© AP Photo / AJ Mast
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Четыре девочки подросткового возраста "от скуки" подожгли дом в штате Пенсильвания в США и выложили видео в приложении для социальных сетей Snapchat, полиции удалось установить их личности, сообщает издание New York Post.
Инцидент произошел 3 апреля в районе Ферндейл в округе Камбрия. Полиция выяснила, что в поджоге участвовали девочки в возрасте от 12 до 14 лет, позднее они были задержаны.
Как сообщил шеф местной полиции Джон Блейк, задержанные заявили, что решили устроить пожар, потому что "им было скучно". Для поджога они, предположительно, использовали аэрозольные баллончики, включая спрей от насекомых и средство для дезинфекции.
По данным издания, в результате пожара пострадали полицейский и пожарный. К счастью, дом оказался нежилым.
Подросткам были предъявлены обвинения в умышленном поджоге, незаконном проникновении и создании угрозы для другого человека. Их дела будет рассматривать местный суд по делам несовершеннолетних.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 13:11
В Ленинградской области избили и подожгли подростка
 
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