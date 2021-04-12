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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210412/ploschadka-1727922610.html
В Оренбуржье открыли новую площадку Центра поддержки детей "Гагарин"
В Оренбуржье открыли новую площадку Центра поддержки детей "Гагарин"
В Оренбуржье открыли новую площадку Центра выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", который является станцией технического творчества и... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:58
2021-04-12T16:10
оренбургская область
денис паслер
оренбургская область
технологии
общество
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ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. В Оренбуржье открыли новую площадку Центра выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", который является станцией технического творчества и опытно-конструкторских работ, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. "В день космонавтики губернатор Оренбуржья Денис Паслер открыл в областном центре станцию технического творчества и опытно-конструкторских работ – это уже четвертая по счету площадка Центра выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", открытая в Оренбургской области в рамках национального проекта "Образование"", - говорится в сообщении.На первом этаже учебного корпуса "Гуманитарно-технического техникума" находятся девять новых мастерских: лаборатория художественного и технического литья; лаборатория композитных материалов; лаборатория многоосевой обработки на станках с ЧПУ; лаборатория 3D-печати и быстрого прототипирования, лаборатория керамики и порошковой металлургии, участок механической обработки неметаллических материалов; участок слесарных и механосборочных работ, а также участок сварки и участок термической обработки. Одновременно в мастерских могут заниматься 75 ребят, причем на оборудовании мирового уровня: такие же пятикоординатные станки ставят сегодня на лучших заводах страны.Он отметил, что для ребят это возможность. В первую очередь, получить практические навыки и стать востребованными профессионалами в будущем.
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денис паслер, оренбургская область, технологии, общество

В Оренбуржье открыли новую площадку Центра поддержки детей "Гагарин"

15:58 12.04.2021 (обновлено: 16:10 12.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской областиОткрытие новой площадки Центра выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин"
Открытие новой площадки Центра выявления и поддержки одаренных детей Гагарин - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской области
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ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. В Оренбуржье открыли новую площадку Центра выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", который является станцией технического творчества и опытно-конструкторских работ, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"В день космонавтики губернатор Оренбуржья Денис Паслер открыл в областном центре станцию технического творчества и опытно-конструкторских работ – это уже четвертая по счету площадка Центра выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", открытая в Оренбургской области в рамках национального проекта "Образование"", - говорится в сообщении.
На первом этаже учебного корпуса "Гуманитарно-технического техникума" находятся девять новых мастерских: лаборатория художественного и технического литья; лаборатория композитных материалов; лаборатория многоосевой обработки на станках с ЧПУ; лаборатория 3D-печати и быстрого прототипирования, лаборатория керамики и порошковой металлургии, участок механической обработки неметаллических материалов; участок слесарных и механосборочных работ, а также участок сварки и участок термической обработки.
Одновременно в мастерских могут заниматься 75 ребят, причем на оборудовании мирового уровня: такие же пятикоординатные станки ставят сегодня на лучших заводах страны.
"Это уже четвертый центр по стандартам "Сириус", который мы открыли в регионе. В Оренбуржье мы решили назвать современные образовательные площадки в честь Юрия Алексеевича Гагарина. В центрах подростки учатся конструкторскому и инженерному делу, углубленно занимаются наукой", - подчеркнул Паслер.
Он отметил, что для ребят это возможность. В первую очередь, получить практические навыки и стать востребованными профессионалами в будущем.
Открытие Дома-музея имени Юрия и Валентины Гагариных в после реконструкции - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 15:27Оренбургская область
В Оренбуржье открыли обновленный музей-квартиру Юрия Гагарина
 
Оренбургская областьДенис ПаслерОренбургская областьТехнологииОбщество
 
 
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