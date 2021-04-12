https://ria.ru/20210412/planetariy-1727951645.html

Азаров дал старт строительству планетария в Самаре

Азаров дал старт строительству планетария в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник дал старт строительству планетария в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:04

2021-04-12T18:04

2021-04-12T19:15

россия

госдума рф

александр хинштейн

дмитрий азаров

самара

самарская область

общество

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САМАРА, 12 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник дал старт строительству планетария в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона."В День космонавтики, 12 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в церемонии закладки капсулы "Обращение к потомкам" и дал старт строительству планетария в Самаре", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, мероприятие прошло у памятника легендарному конструктору Дмитрию Козлову, вскрыть капсулу времени жители Самары смогут 12 апреля 2061 года в день 100-летия первого полета человека в космос.Отмечается, что планетарий станет универсальной площадкой для проведения самого широкого спектра мероприятий космической тематики. По данным пресс-службы, после его открытия будет сформировано новое городское пространство - "Площадь трех музеев", которое объединит филиал Третьяковской галереи, музей "Самара космическая" и новый планетарий, который закрепит за Самарой статус космической столицы России.Азаров поблагодарил депутата Госдумы Александра Хинштейна, который активно продвигает идею строительства планетария на федеральном уровне. Проект подготовлен за счет средств областного бюджета и уже прошел экспертизу. Строительство планетария начнется в этом году, после принятия правительством страны решения о финансировании строительства объекта он будет включен в федеральную адресную инвестиционную программу.Глава региона также поздравил жителей области с 60-летием первого полета человека в космос. "Благодарю всех тружеников аэрокосмический промышленности, наших ученых, студентов, школьников, которые проявляют интерес к знаниям, к космическим высотам. А это и есть залог достижения будущих побед. Низкий поклон нашим ветеранам, первооткрывателям космоса, которые и создали основу нашего региона как региона космического. Спасибо за просветительскую работу нынешним покорителям космоса - конструкторам и ученым. Своим примером, своей неустанной деятельностью вы способствуете тому, чтобы новые и новые поколения мальчишек и девчонок открывали для себя космос, а в дальнейшем стали оплотом космической отрасли, опорного края державы, которым является Самарская область", - цитирует Азарова пресс-служба.

https://ria.ru/20210405/toser-1604361828.html

https://na.ria.ru/20210406/samarskiy-universitet-1727074893.html

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россия, госдума рф, александр хинштейн, дмитрий азаров, самара, самарская область, общество