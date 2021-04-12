https://ria.ru/20210412/peregovory-1727992325.html
В РФПИ рассказали о переговорах с Германией по "Спутнику V"
В РФПИ рассказали о переговорах с Германией по "Спутнику V"
Процесс закупки Германией российской вакцины "Спутник V" находится в продвинутой стадии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T23:44
2021-04-12T23:44
2021-04-12T23:44
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РИМ, 12 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Процесс закупки Германией российской вакцины "Спутник V" находится в продвинутой стадии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев."Министерство здравоохранения Германии объявило, что Германия начала прямые переговоры с нами. Контракт на закупку находится на продвинутой стадии", - заявил он в интервью, которое показал итальянский телеканал Retequattro.По словам Дмитриева, несколько дней назад между сторонами состоялась видеоконференция , где обсуждалась поставки в период с июля по сентябрь."Германия сказала, что не хочет ждать, пока Еврокомиссия примет решение по "Спутнику V", - сказал глава РФПИ.Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале Lancet.
https://ria.ru/20210407/privivka-1727226811.html
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