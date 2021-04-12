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В РФПИ рассказали о переговорах с Германией по "Спутнику V"
В РФПИ рассказали о переговорах с Германией по "Спутнику V"
Процесс закупки Германией российской вакцины "Спутник V" находится в продвинутой стадии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T23:44
2021-04-12T23:44
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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РИМ, 12 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Процесс закупки Германией российской вакцины "Спутник V" находится в продвинутой стадии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев."Министерство здравоохранения Германии объявило, что Германия начала прямые переговоры с нами. Контракт на закупку находится на продвинутой стадии", - заявил он в интервью, которое показал итальянский телеканал Retequattro.По словам Дмитриева, несколько дней назад между сторонами состоялась видеоконференция , где обсуждалась поставки в период с июля по сентябрь."Германия сказала, что не хочет ждать, пока Еврокомиссия примет решение по "Спутнику V", - сказал глава РФПИ.Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале Lancet.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, германия

В РФПИ рассказали о переговорах с Германией по "Спутнику V"

23:44 12.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУпаковки вакцины "Спутник-V"
Упаковки вакцины Спутник-V - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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РИМ, 12 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Процесс закупки Германией российской вакцины "Спутник V" находится в продвинутой стадии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Министерство здравоохранения Германии объявило, что Германия начала прямые переговоры с нами. Контракт на закупку находится на продвинутой стадии", - заявил он в интервью, которое показал итальянский телеканал Retequattro.
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По словам Дмитриева, несколько дней назад между сторонами состоялась видеоконференция , где обсуждалась поставки в период с июля по сентябрь.
"Германия сказала, что не хочет ждать, пока Еврокомиссия примет решение по "Спутнику V", - сказал глава РФПИ.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале Lancet.
 
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