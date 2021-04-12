https://ria.ru/20210412/peregovory-1727976138.html

Минэнерго хочет снизить влияние газовой директивы на "Северный поток — 2"

Минэнерго хочет снизить влияние газовой директивы на "Северный поток — 2"

Минэнерго РФ продолжает переговоры с Еврокомиссией по нивелированию негативного влияния поправок к газовой директиве ЕС на проект "Северный поток — 2",... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T20:50

2021-04-12T20:50

2021-04-12T20:50

россия

северный поток — 2

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

еврокомиссия

евросоюз

сша

украина

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586519812_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_bfb7f8f33f407554db1cf57880715e8c.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минэнерго РФ продолжает переговоры с Еврокомиссией по нивелированию негативного влияния поправок к газовой директиве ЕС на проект "Северный поток — 2", говорится в материалах ведомства."Для обеспечения поставок газа европейским потребителям в 2020 году в условиях усиления санкционного давления со стороны США ПАО "Газпром" велась работа по завершению строительства газопровода "Северный поток — 2", - сообщает Минэнерго."Для оказания содействия в реализации проекта Минэнерго России продолжило взаимодействие с уполномоченными органами Европейской комиссии и ряда стран Европейского союза, включая поиск решения по снятию ограничений в отношении использования российской компанией только 50% мощности газопровода Opal, а также обсуждение совместных действий по нивелированию негативных последствий для данного проекта от принятия поправок в "газовую директиву" Европейского союза", - добавляет ведомство.В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии отказало Nord Stream 2 в освобождении "Северного потока 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. Согласно решению регулятора, газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, в итоге он подпадает под вступившие в силу поправки с нормами третьего энергопакета Евросоюза. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании. Nord Stream 2 подала иск в суд Дюссельдорфа на это решение."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

https://ria.ru/20210412/gaz-1727510235.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), еврокомиссия, евросоюз, сша, украина, экономика