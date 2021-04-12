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Минэнерго хочет снизить влияние газовой директивы на "Северный поток — 2"
Минэнерго хочет снизить влияние газовой директивы на "Северный поток — 2"
Минэнерго РФ продолжает переговоры с Еврокомиссией по нивелированию негативного влияния поправок к газовой директиве ЕС на проект "Северный поток — 2",... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T20:50
2021-04-12T20:50
россия
северный поток — 2
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
еврокомиссия
евросоюз
сша
украина
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минэнерго РФ продолжает переговоры с Еврокомиссией по нивелированию негативного влияния поправок к газовой директиве ЕС на проект "Северный поток — 2", говорится в материалах ведомства."Для обеспечения поставок газа европейским потребителям в 2020 году в условиях усиления санкционного давления со стороны США ПАО "Газпром" велась работа по завершению строительства газопровода "Северный поток — 2", - сообщает Минэнерго."Для оказания содействия в реализации проекта Минэнерго России продолжило взаимодействие с уполномоченными органами Европейской комиссии и ряда стран Европейского союза, включая поиск решения по снятию ограничений в отношении использования российской компанией только 50% мощности газопровода Opal, а также обсуждение совместных действий по нивелированию негативных последствий для данного проекта от принятия поправок в "газовую директиву" Европейского союза", - добавляет ведомство.В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии отказало Nord Stream 2 в освобождении "Северного потока 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. Согласно решению регулятора, газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, в итоге он подпадает под вступившие в силу поправки с нормами третьего энергопакета Евросоюза. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании. Nord Stream 2 подала иск в суд Дюссельдорфа на это решение."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
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россия, северный поток — 2, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), еврокомиссия, евросоюз, сша, украина, экономика

Минэнерго хочет снизить влияние газовой директивы на "Северный поток — 2"

20:50 12.04.2021
 
© Фото : @NordStream2/TwitterСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : @NordStream2/Twitter
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минэнерго РФ продолжает переговоры с Еврокомиссией по нивелированию негативного влияния поправок к газовой директиве ЕС на проект "Северный поток — 2", говорится в материалах ведомства.
"Для обеспечения поставок газа европейским потребителям в 2020 году в условиях усиления санкционного давления со стороны США ПАО "Газпром" велась работа по завершению строительства газопровода "Северный поток — 2", - сообщает Минэнерго.
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"Для оказания содействия в реализации проекта Минэнерго России продолжило взаимодействие с уполномоченными органами Европейской комиссии и ряда стран Европейского союза, включая поиск решения по снятию ограничений в отношении использования российской компанией только 50% мощности газопровода Opal, а также обсуждение совместных действий по нивелированию негативных последствий для данного проекта от принятия поправок в "газовую директиву" Европейского союза", - добавляет ведомство.
В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии отказало Nord Stream 2 в освобождении "Северного потока 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. Согласно решению регулятора, газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, в итоге он подпадает под вступившие в силу поправки с нормами третьего энергопакета Евросоюза. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании. Nord Stream 2 подала иск в суд Дюссельдорфа на это решение.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2ГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЕврокомиссияЕвросоюзСШАУкраинаЭкономика
 
 
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