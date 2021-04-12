https://ria.ru/20210412/peregovory-1727883689.html
В ДНР опасаются срыва Киевом предстоящих переговоров по Донбассу
В ДНР опасаются срыва Киевом предстоящих переговоров по Донбассу
Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Московский заявил об... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:45
2021-04-12T12:45
2021-04-12T12:45
владислав московский
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Московский заявил об угрозе срыва Киевом переговоров рабочих подгрупп и контактной группы.Переговоры рабочих подгрупп по Донбассу запланированы на вторник. В среду состоится видеоконференция контактной группы."Отметим, что перед предстоящим раундом переговоров по прежнему сохраняется угроза их срыва с украинской стороны в связи с намерением Украины добиться исключения из переговоров представителей общественности Донбасса", - написал Московский в Telegram-канале.
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владислав московский, донецкая народная республика, украина, в мире