https://ria.ru/20210412/peregovory-1727883689.html

В ДНР опасаются срыва Киевом предстоящих переговоров по Донбассу

В ДНР опасаются срыва Киевом предстоящих переговоров по Донбассу

Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Московский заявил об... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:45

2021-04-12T12:45

2021-04-12T12:45

владислав московский

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Московский заявил об угрозе срыва Киевом переговоров рабочих подгрупп и контактной группы.Переговоры рабочих подгрупп по Донбассу запланированы на вторник. В среду состоится видеоконференция контактной группы."Отметим, что перед предстоящим раундом переговоров по прежнему сохраняется угроза их срыва с украинской стороны в связи с намерением Украины добиться исключения из переговоров представителей общественности Донбасса", - написал Московский в Telegram-канале.

https://ria.ru/20210411/voyna-1727810314.html

донецкая народная республика

украина

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владислав московский, донецкая народная республика, украина, в мире