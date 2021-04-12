https://ria.ru/20210412/peregovory-1727870753.html

Песков: запроса от Зеленского на переговоры с Путиным не поступало

Песков: запроса от Зеленского на переговоры с Путиным не поступало

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что за последние дни запросов от президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Владимиром... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:51

2021-04-12T11:51

2021-04-12T12:21

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что за последние дни запросов от президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Владимиром Путиным не было."Нет, за последние дни я никаких запросов не видел, мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы", - сказал представитель Кремля.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель, что президент Украины запросил Москву о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины.Ситуация на востоке УкраиныРанее Зеленский после посещения линии соприкосновения заявил о необходимости нового перемирия в Донбассе. При этом он связал стабильность в регионе с вступлением Украины в НАТО.Как отмечал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, силовой вариант "освобождения" Донбасса неприемлем для Киева, так как это чревато жертвами среди мирного населения и военнослужащих.Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям. Он отметил, что сейчас наступил самый острый период на линии соприкосновения в Донбассе за последние годы.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию на востоке Украины опасной, так как там "вот-вот может возобновиться гражданская война". При этом он подчеркнул, что никто не собирается двигаться к войне с Украиной.Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов о прекращении огня, но перестрелки продолжаются.В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.

https://ria.ru/20210329/putin-1603273740.html

https://ria.ru/20210412/donbass-1727864325.html

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дмитрий песков, москва, россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире