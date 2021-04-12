https://ria.ru/20210412/pase-1727936053.html

Толстой заявил о неприемлемой для России риторике ПАСЕ

Толстой заявил о неприемлемой для России риторике ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы в основном сохраняет антироссийскую позицию, заявил журналистам вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:46

2021-04-12T16:46

2021-04-12T17:29

россия

петр толстой

госдума рф

совет европы

москва

парламентская ассамблея совета европы

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156393/59/1563935931_0:0:3214:1807_1920x0_80_0_0_b5d22706bc739a9ae6f13d08f5ea2071.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы в основном сохраняет антироссийскую позицию, заявил журналистам вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой."По-прежнему множатся антироссийские доклады с неприемлемой для России риторикой. Это касается и крымских татар, это касается (Алексея) Навального, это касается так называемых проблем политзаключенных в России. Сама постановка вопроса для нас неприемлема, мы будем вносить наши поправки и высказывать наши возражения, при том понимании, что, к сожалению, ПАСЕ в большинстве своем продолжает сохранять крайне антироссийскую позицию", - сказал Толстой по итогам закрытого совещания по ПАСЕ.До 2019 года отношения Москвы и Страсбурга находились в кризисе из-за ситуации, сложившейся в ПАСЕ. Делегацию России в ассамблее в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.

https://ria.ru/20210412/pase-1727926534.html

https://ria.ru/20210412/pase-1727923405.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петр толстой, госдума рф, совет европы, москва, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире