Толстой заявил о неприемлемой для России риторике ПАСЕ
16:46 12.04.2021 (обновлено: 17:29 12.04.2021)
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы в основном сохраняет антироссийскую позицию, заявил журналистам вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.
"По-прежнему множатся антироссийские доклады с неприемлемой для России риторикой. Это касается и крымских татар, это касается (Алексея) Навального, это касается так называемых проблем политзаключенных в России. Сама постановка вопроса для нас неприемлема, мы будем вносить наши поправки и высказывать наши возражения, при том понимании, что, к сожалению, ПАСЕ в большинстве своем продолжает сохранять крайне антироссийскую позицию", - сказал Толстой по итогам закрытого совещания по ПАСЕ.
До 2019 года отношения Москвы и Страсбурга находились в кризисе из-за ситуации, сложившейся в ПАСЕ. Делегацию России в ассамблее в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.
В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.