https://ria.ru/20210412/ozon-1727867467.html

Ozon сообщил о планах получить банковскую лицензию

Ozon сообщил о планах получить банковскую лицензию

Российский маркетплейс Ozon планирует подачу заявки на получение банковской лицензии, об этом гендиректор компании Александр Шульгин сообщил в интервью... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:35

2021-04-12T11:35

2021-04-12T11:37

россия

ozon

экономика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российский маркетплейс Ozon планирует подачу заявки на получение банковской лицензии, об этом гендиректор компании Александр Шульгин сообщил в интервью Financial Times.Соответствующие планы, по его словам, связаны с желанием Ozon расширить количество предоставляемых услуг "финтеха", включая возможность выдавать кредиты продавцам своего маркетплейса. "Малому и среднему бизнеса сложно получить финансирование на приемлемых условиях. Это либо слишком дорого, либо малодоступно", - сказал Шульгин, слова которого приводит газета.Он добавил, что Ozon, используя информацию об обороте товаров продавцов, их взаимодействии с покупателями и коэффициенте конверсии, может принимать обоснованное решение о том, какой размер кредита нужен продавцу для ведения его бизнеса.Глава компании также отметил в интервью, что хотел бы, чтобы Ozon развивался "органично", в том числе предоставляя услуги логистики и фулфилмента вне своей платформы, а также рекламу для продавцов маркетплейса.В текущем же году, по словам Шульгина, компания удвоит свои расходы на логистику и увеличит втрое мощности фулфилмента.Ozon - одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России. На маркетплейсе представлено более 10 миллионов товарных наименований более чем в 20 категориях. Основные акционеры компании - АФК "Система" и фонды Baring Vostok. В конце ноября Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской бирже. По итогам IPO и частного размещения компания привлекла 1,2 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210324/kredit-1602565537.html

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россия, ozon, экономика