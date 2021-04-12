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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210412/ogranicheniya-1727948711.html
Инфекционист призвал ответственно выполнять ограничения по коронавирусу
Инфекционист призвал ответственно выполнять ограничения по коронавирусу
Введенные из-за коронавируса ограничения необходимо соблюдать "стопроцентно и ответственно", заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:52
2021-04-12T17:52
распространение коронавируса
сергей вознесенский
коронавирус covid-19
россия
тедрос адханом гебрейесус
коронавирусы
здоровье - общество
рудн
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Введенные из-за коронавируса ограничения необходимо соблюдать "стопроцентно и ответственно", заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество заражений COVID-19 в мире растет семь недель подряд, смертность от вируса увеличивается уже месяц."У нас есть ограничения, которые не отменялись. Их нужно выполнять стопроцентно и ответственно. И даже учитывая то, что у нас какие-то подъемы заболеваемости в России происходят, на данный момент об ужесточении противоэпидемических мероприятий мы информации не имеем", - сказал Вознесенский.
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сергей вознесенский, коронавирус covid-19, россия, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, рудн, общество

Инфекционист призвал ответственно выполнять ограничения по коронавирусу

17:52 12.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Введенные из-за коронавируса ограничения необходимо соблюдать "стопроцентно и ответственно", заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество заражений COVID-19 в мире растет семь недель подряд, смертность от вируса увеличивается уже месяц.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 17:36Распространение коронавируса
Инфекционист объяснил рост числа случаев COVID-19 в мире
"У нас есть ограничения, которые не отменялись. Их нужно выполнять стопроцентно и ответственно. И даже учитывая то, что у нас какие-то подъемы заболеваемости в России происходят, на данный момент об ужесточении противоэпидемических мероприятий мы информации не имеем", - сказал Вознесенский.
 
Распространение коронавирусаСергей ВознесенскийКоронавирус COVID-19РоссияТедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРУДНОбщество
 
 
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