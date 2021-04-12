https://ria.ru/20210412/ogranicheniya-1727948711.html

Инфекционист призвал ответственно выполнять ограничения по коронавирусу

Инфекционист призвал ответственно выполнять ограничения по коронавирусу

Введенные из-за коронавируса ограничения необходимо соблюдать "стопроцентно и ответственно", заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T17:52

2021-04-12T17:52

2021-04-12T17:52

распространение коронавируса

сергей вознесенский

коронавирус covid-19

россия

тедрос адханом гебрейесус

коронавирусы

здоровье - общество

рудн

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Введенные из-за коронавируса ограничения необходимо соблюдать "стопроцентно и ответственно", заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество заражений COVID-19 в мире растет семь недель подряд, смертность от вируса увеличивается уже месяц."У нас есть ограничения, которые не отменялись. Их нужно выполнять стопроцентно и ответственно. И даже учитывая то, что у нас какие-то подъемы заболеваемости в России происходят, на данный момент об ужесточении противоэпидемических мероприятий мы информации не имеем", - сказал Вознесенский.

https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727945710.html

россия

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2021

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сергей вознесенский, коронавирус covid-19, россия, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, рудн, общество