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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210412/na-tonkom-ldu-1727921003.html
На тонком льду: как московские спасатели патрулируют водоемы
На тонком льду: как московские спасатели патрулируют водоемы
Ежегодно сотни людей проваливаются под лед. У взрослого, вероятно, хватит сил выбраться из полыньи, детям это сделать гораздо сложнее. Спасатели по несколько раз в день патрулируют водоемы. На вызов реагирует моментально. Ведь у пострадавшего совсем мало времени: переохлаждение грозит остановкой сердца.
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На сборы отводится пару минут. Спасательное судно по льду способно развивать скорость до 70 километров в час. "Что можно чувствовать? Удовлетворение! В этой работе есть смысл", — рассказывает начальник ПСС "Серебряный бор".
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
На тонком льду: как московские спасатели патрулируют водоемы
Ежегодно сотни людей проваливаются под лед. У взрослого, вероятно, хватит сил выбраться из полыньи, детям это сделать гораздо сложнее. Спасатели по несколько раз в день патрулируют водоемы. На вызов реагирует моментально. Ведь у пострадавшего совсем мало времени – переохлаждение грозит остановкой сердца. На сборы отводится пару минут. Спасательное судно по льду способно развивать скорость до 70 километров в час. "Что можно чувствовать? Удовлетворение! В этой работе есть смысл", – рассказывает о своей работе начальник ПСС "Серебряный бор".
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видео, москва, дети, лед, видео
На тонком льду: как московские спасатели патрулируют водоемы
Ежегодно сотни людей проваливаются под лед. У взрослого, вероятно, хватит сил выбраться из полыньи, детям это сделать гораздо сложнее. Спасатели по несколько раз в день патрулируют водоемы. На вызов реагирует моментально. Ведь у пострадавшего совсем мало времени: переохлаждение грозит остановкой сердца.
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На тонком льду: как московские спасатели патрулируют водоемы

15:41 12.04.2021 (обновлено: 16:16 12.04.2021)
 
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Ежегодно сотни людей проваливаются под лед. У взрослого, вероятно, хватит сил выбраться из полыньи, детям это сделать гораздо сложнее. Спасатели по несколько раз в день патрулируют водоемы. На вызов реагирует моментально. Ведь у пострадавшего совсем мало времени: переохлаждение грозит остановкой сердца.
На сборы отводится пару минут. Спасательное судно по льду способно развивать скорость до 70 километров в час. "Что можно чувствовать? Удовлетворение! В этой работе есть смысл", — рассказывает начальник ПСС "Серебряный бор".
 
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