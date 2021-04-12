https://ria.ru/20210412/na-tonkom-ldu-1727921003.html
На тонком льду: как московские спасатели патрулируют водоемы
На тонком льду: как московские спасатели патрулируют водоемы
Ежегодно сотни людей проваливаются под лед. У взрослого, вероятно, хватит сил выбраться из полыньи, детям это сделать гораздо сложнее. Спасатели по несколько раз в день патрулируют водоемы. На вызов реагирует моментально. Ведь у пострадавшего совсем мало времени: переохлаждение грозит остановкой сердца.
2021-04-12T15:41
2021-04-12T15:41
2021-04-12T16:16
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москва
дети
лед
видео
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На сборы отводится пару минут. Спасательное судно по льду способно развивать скорость до 70 километров в час. "Что можно чувствовать? Удовлетворение! В этой работе есть смысл", — рассказывает начальник ПСС "Серебряный бор".
москва
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2021
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На тонком льду: как московские спасатели патрулируют водоемы
Ежегодно сотни людей проваливаются под лед. У взрослого, вероятно, хватит сил выбраться из полыньи, детям это сделать гораздо сложнее. Спасатели по несколько раз в день патрулируют водоемы. На вызов реагирует моментально. Ведь у пострадавшего совсем мало времени – переохлаждение грозит остановкой сердца. На сборы отводится пару минут. Спасательное судно по льду способно развивать скорость до 70 километров в час. "Что можно чувствовать? Удовлетворение! В этой работе есть смысл", – рассказывает о своей работе начальник ПСС "Серебряный бор".
2021-04-12T15:41
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PT2M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, дети, лед, видео
На тонком льду: как московские спасатели патрулируют водоемы
Ежегодно сотни людей проваливаются под лед. У взрослого, вероятно, хватит сил выбраться из полыньи, детям это сделать гораздо сложнее. Спасатели по несколько раз в день патрулируют водоемы. На вызов реагирует моментально. Ведь у пострадавшего совсем мало времени: переохлаждение грозит остановкой сердца.
2021-04-12T15:41
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PT2M00S
На тонком льду: как московские спасатели патрулируют водоемы
15:41 12.04.2021 (обновлено: 16:16 12.04.2021)
Ежегодно сотни людей проваливаются под лед. У взрослого, вероятно, хватит сил выбраться из полыньи, детям это сделать гораздо сложнее. Спасатели по несколько раз в день патрулируют водоемы. На вызов реагирует моментально. Ведь у пострадавшего совсем мало времени: переохлаждение грозит остановкой сердца.