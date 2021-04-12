https://ria.ru/20210412/na-tonkom-ldu-1727921003.html

На тонком льду: как московские спасатели патрулируют водоемы

На тонком льду: как московские спасатели патрулируют водоемы

Ежегодно сотни людей проваливаются под лед. У взрослого, вероятно, хватит сил выбраться из полыньи, детям это сделать гораздо сложнее. Спасатели по несколько раз в день патрулируют водоемы. На вызов реагирует моментально. Ведь у пострадавшего совсем мало времени: переохлаждение грозит остановкой сердца.

2021-04-12T15:41

2021-04-12T15:41

2021-04-12T16:16

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На сборы отводится пару минут. Спасательное судно по льду способно развивать скорость до 70 километров в час. "Что можно чувствовать? Удовлетворение! В этой работе есть смысл", — рассказывает начальник ПСС "Серебряный бор".

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

На тонком льду: как московские спасатели патрулируют водоемы Ежегодно сотни людей проваливаются под лед. У взрослого, вероятно, хватит сил выбраться из полыньи, детям это сделать гораздо сложнее. Спасатели по несколько раз в день патрулируют водоемы. На вызов реагирует моментально. Ведь у пострадавшего совсем мало времени – переохлаждение грозит остановкой сердца. На сборы отводится пару минут. Спасательное судно по льду способно развивать скорость до 70 километров в час. "Что можно чувствовать? Удовлетворение! В этой работе есть смысл", – рассказывает о своей работе начальник ПСС "Серебряный бор". 2021-04-12T15:41 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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