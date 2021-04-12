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В России выявили 49 неуточненных мутаций коронавируса
В России выявили 49 неуточненных мутаций коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что выявлено 49 случаев неуточненных мутаций коронавируса при въезде граждан в Россию. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T20:01
2021-04-12T20:01
2021-04-12T20:01
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что выявлено 49 случаев неуточненных мутаций коронавируса при въезде граждан в Россию."Выявлено 193 мутировавших варианта... 49 случаев неуточненных мутаций, которые требуют дополнительного изучения", - сказала она на брифинге в понедельник.
https://ria.ru/20210411/koronavirus-1727763290.html
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