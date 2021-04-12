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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210412/mutatsii-1727971846.html
В России выявили 49 неуточненных мутаций коронавируса
В России выявили 49 неуточненных мутаций коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что выявлено 49 случаев неуточненных мутаций коронавируса при въезде граждан в Россию. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T20:01
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распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что выявлено 49 случаев неуточненных мутаций коронавируса при въезде граждан в Россию."Выявлено 193 мутировавших варианта... 49 случаев неуточненных мутаций, которые требуют дополнительного изучения", - сказала она на брифинге в понедельник.
https://ria.ru/20210411/koronavirus-1727763290.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России выявили 49 неуточненных мутаций коронавируса

20:01 12.04.2021
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© AP Photo / CDC
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что выявлено 49 случаев неуточненных мутаций коронавируса при въезде граждан в Россию.
"Выявлено 193 мутировавших варианта... 49 случаев неуточненных мутаций, которые требуют дополнительного изучения", - сказала она на брифинге в понедельник.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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