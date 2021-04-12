https://ria.ru/20210412/mutatsii-1727971846.html

В России выявили 49 неуточненных мутаций коронавируса

В России выявили 49 неуточненных мутаций коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что выявлено 49 случаев неуточненных мутаций коронавируса при въезде граждан в Россию. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T20:01

2021-04-12T20:01

2021-04-12T20:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1920x0_80_0_0_d3fc015ffb0289f594e279fd07f50e36.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что выявлено 49 случаев неуточненных мутаций коронавируса при въезде граждан в Россию."Выявлено 193 мутировавших варианта... 49 случаев неуточненных мутаций, которые требуют дополнительного изучения", - сказала она на брифинге в понедельник.

https://ria.ru/20210411/koronavirus-1727763290.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество