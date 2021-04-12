https://ria.ru/20210412/msp-1727959732.html
Дочерняя структура Корпорации МСП поможет создать более 600 рабочих мест
Дочерняя структура Корпорации МСП поможет создать более 600 рабочих мест
Управляющая компания "МИР" - дочерняя структура Корпорации МСП - профинансировала проекты в сфере малого и среднего бизнеса и поможет создать более 600 рабочих... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:41
2021-04-12T18:41
2021-04-12T20:03
россия
корпорация мсп
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Управляющая компания "МИР" - дочерняя структура Корпорации МСП - профинансировала проекты в сфере малого и среднего бизнеса и поможет создать более 600 рабочих мест в 5 регионах России в ближайшие три года, сообщили в корпорации.В первую очередь речь идёт о Центральном федеральном округе, далее следуют Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа.Больше всего новых специалистов будет задействовано в проектах сферы IT, медицины, переработки древесины, робототехники и биотехнологий."Речь идёт о развитии в России кадрового потенциала высококлассных специалистов. Напомню, что увеличение занятых в сфере МСП - одна из целей профильного национального проекта", - комментирует генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Ранее инвестиции УК "МИР" помогли создать около 100 рабочих мест в различных регионах страны.
https://ria.ru/20210412/biznes-1727893586.html
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россия, корпорация мсп, экономика