Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/moskva-1727929304.html
В московском фитнес-клубе застрелили мужчину
В московском фитнес-клубе застрелили мужчину
В фитнес-клубе на северо-западе Москвы мужчина получил несколько огнестрельных ранений и скончался на месте, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:25
2021-04-12T17:43
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В фитнес-клубе на северо-западе Москвы мужчина получил несколько огнестрельных ранений и скончался на месте, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова."Днем 12 апреля 2021 года неизвестный мужчина, находясь в фитнес-клубе, расположенном по улице Авиационной в городе Москве, произвел в потерпевшего несколько выстрелов из огнестрельного оружия, &lt;...&gt; после чего скрылся", — говорится в сообщении.СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
https://ria.ru/20210216/ubiystvo-1597723627.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В московском фитнес-клубе застрелили мужчину

16:25 12.04.2021 (обновлено: 17:43 12.04.2021)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В фитнес-клубе на северо-западе Москвы мужчина получил несколько огнестрельных ранений и скончался на месте, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
"Днем 12 апреля 2021 года неизвестный мужчина, находясь в фитнес-клубе, расположенном по улице Авиационной в городе Москве, произвел в потерпевшего несколько выстрелов из огнестрельного оружия, <...> после чего скрылся", — говорится в сообщении.
СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 17:07
В Тульской области мужчина застрелил бывшую жену в маникюрном кабинете
 
РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Стрельбу по полицейским в школе в Ноксвилле открыл ученик
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
01:35Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили
Лента новостейМолния