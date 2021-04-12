https://ria.ru/20210412/moskva-1727929304.html
В московском фитнес-клубе застрелили мужчину
В московском фитнес-клубе застрелили мужчину
В фитнес-клубе на северо-западе Москвы мужчина получил несколько огнестрельных ранений и скончался на месте, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:25
2021-04-12T16:25
2021-04-12T17:43
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В фитнес-клубе на северо-западе Москвы мужчина получил несколько огнестрельных ранений и скончался на месте, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова."Днем 12 апреля 2021 года неизвестный мужчина, находясь в фитнес-клубе, расположенном по улице Авиационной в городе Москве, произвел в потерпевшего несколько выстрелов из огнестрельного оружия, <...> после чего скрылся", — говорится в сообщении.СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
https://ria.ru/20210216/ubiystvo-1597723627.html
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия