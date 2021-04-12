https://ria.ru/20210412/moskva-1727830213.html
Метеоролог рассказал о погоде в Москве в понедельник
Метеоролог рассказал о погоде в Москве в понедельник
Переменная облачность и отсутствие осадков ожидают москвичей в понедельник, температура воздуха в столице до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T07:54
2021-04-12T07:54
2021-04-12T07:54
александр синенков
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Переменная облачность и отсутствие осадков ожидают москвичей в понедельник, температура воздуха в столице до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков. Днем в столице плюс 15-17 градусов, в Подмосковье плюс 13-18 ",- сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер восточный, 5-10 метров в секунду.Атмосферное давление к вечеру понизится до 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20210411/moskva-1727772305.html
https://ria.ru/20210411/moskva-1727753393.html
московская область (подмосковье)
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александр синенков, московская область (подмосковье), общество