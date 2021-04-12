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Наука
https://ria.ru/20210412/mishustin-1727882725.html
Мишустину в МАИ показали учебную орбитальную пилотируемую станцию "Алмаз"
Мишустину в МАИ показали учебную орбитальную пилотируемую станцию "Алмаз"
Премьер-министр России Михаил Мишустин в День космонавтики во время посещения Московского авиационного института осмотрел новую учебную орбитальную пилотируемую РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:39
2021-04-12T13:27
наука
валерий фальков
космос - риа наука
михаил мишустин
московский авиационный институт
михаил погосян
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в День космонавтики во время посещения Московского авиационного института осмотрел новую учебную орбитальную пилотируемую станцию "Алмаз".Пояснения об аппарате давал проректор МАИ по научной работе Юрий Равикович. Главу правительства во время осмотра также сопровождали министр науки и высшего образования Валерий Фальков и ректор МАИ Михаил Погосян.Кроме того, премьеру показали возвращаемый аппарат "Алмаз" и два спускаемых модуля.По просьбе Мишустина ему также продемонстрировали оптику представленной станции, командный пункт и зону для отдыха экипажа."Да, серьезная ракета", - сказал он.Новая лаборатория с орбитальной станцией "Алмаз" была открыта в 2020 году к 90-летию МАИ. На аппаратах такого типа космонавты имитируют различные этапы полета, а также отрабатывают действия при нештатных и аварийных ситуациях.Студенты МАИ изучают здесь анатомию космических орбитальных станций предыдущих поколений. Станция "Алмаз" помогает студентам увидеть своими глазами, какой была техника в 1970-х годах, а также проследить ее эволюцию до нашего времени. Все оборудование, которым укомплектована станция, действующее.Масса станции составляет почти 19 тонн, полезная нагрузка - 5 тонн, "обитаемое" пространство - 100 м3.Мишустин также возложил цветы к мемориальным доскам в честь выдающихся конструкторов, которые учились и работали в МАИ. Среди них главный конструктор ракетной и космической техники академик Василий Мишин, ректор института с 1972 по 1985 годы Иван Беляков, выдающиеся ученые в области вертолетостроения Марат Тишенко и Иван Братухин, авиаконструктор Николай Поликарпов.
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353
60
Мишустин возложил цветы к мемориальным доскам выдающихся конструкторов
Мишустин в День космонавтики пришел в Московский авиационный институт - осмотрел учебную орбитальную пилотируемую станцию "Алмаз" и возложил цветы к мемориальным доскам в честь выдающихся конструкторов (среди них Мишин, Беляков, Тишенко, Поликарпов)
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валерий фальков, космос - риа наука, михаил мишустин, московский авиационный институт, михаил погосян

Мишустину в МАИ показали учебную орбитальную пилотируемую станцию "Алмаз"

12:39 12.04.2021 (обновлено: 13:27 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения в День космонавтики Московского авиационного института
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения в День космонавтики Московского авиационного института - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в День космонавтики во время посещения Московского авиационного института осмотрел новую учебную орбитальную пилотируемую станцию "Алмаз".
Пояснения об аппарате давал проректор МАИ по научной работе Юрий Равикович. Главу правительства во время осмотра также сопровождали министр науки и высшего образования Валерий Фальков и ректор МАИ Михаил Погосян.
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Кроме того, премьеру показали возвращаемый аппарат "Алмаз" и два спускаемых модуля.
По просьбе Мишустина ему также продемонстрировали оптику представленной станции, командный пункт и зону для отдыха экипажа.
"Да, серьезная ракета", - сказал он.
Новая лаборатория с орбитальной станцией "Алмаз" была открыта в 2020 году к 90-летию МАИ. На аппаратах такого типа космонавты имитируют различные этапы полета, а также отрабатывают действия при нештатных и аварийных ситуациях.
Студенты МАИ изучают здесь анатомию космических орбитальных станций предыдущих поколений. Станция "Алмаз" помогает студентам увидеть своими глазами, какой была техника в 1970-х годах, а также проследить ее эволюцию до нашего времени. Все оборудование, которым укомплектована станция, действующее.
Масса станции составляет почти 19 тонн, полезная нагрузка - 5 тонн, "обитаемое" пространство - 100 м3.
Мишустин также возложил цветы к мемориальным доскам в честь выдающихся конструкторов, которые учились и работали в МАИ. Среди них главный конструктор ракетной и космической техники академик Василий Мишин, ректор института с 1972 по 1985 годы Иван Беляков, выдающиеся ученые в области вертолетостроения Марат Тишенко и Иван Братухин, авиаконструктор Николай Поликарпов.
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НаукаВалерий ФальковКосмос - РИА НаукаМихаил МишустинМосковский авиационный институтМихаил Погосян
 
 
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