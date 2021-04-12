https://ria.ru/20210412/mishustin-1727882023.html

Мишустин рассказал, кем мечтал стать в детстве

Мишустин рассказал, кем мечтал стать в детстве

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в детстве думал о том, чтобы работать в космической отрасли, возможно, стать летчиком. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:36

2021-04-12T12:36

2021-04-12T14:13

россия

михаил мишустин

московский авиационный институт

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в детстве думал о том, чтобы работать в космической отрасли, возможно, стать летчиком."Мы жили в свое время в закрытом городке, и отец моего друга был лётчик и работал руководителем комплекса тренажёров... В свободное время мы приходили и учились, мечтали о том, чтобы, может быть, стать летчиками. И точно абсолютно я помню, что мы все мечтали, мальчишки, заниматься так или иначе космической отраслью", - сказал Мишустин на встрече со студентами в Московском авиационном институте в ответ на вопрос, рассматривал ли он когда-нибудь возможность развиваться в аэрокосмической отрасли.Премьер также отметил, что его инженерное образование помогло ему в его деятельности."Это достаточно серьезная школа, которая так или иначе была пройдена мной и моими коллегами, и она была, конечно же, очень серьёзной базовой подготовкой для того, чтобы, в первую очередь, осваивать новые направления науки", - сказал Мишустин, говоря о своих годах обучения в Станкине.

https://ria.ru/20210305/mishustin-1600069182.html

россия

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россия, михаил мишустин, московский авиационный институт, общество