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Мишустин рассказал, кем мечтал стать в детстве
Мишустин рассказал, кем мечтал стать в детстве
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в детстве думал о том, чтобы работать в космической отрасли, возможно, стать летчиком. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:36
2021-04-12T14:13
россия
михаил мишустин
московский авиационный институт
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в детстве думал о том, чтобы работать в космической отрасли, возможно, стать летчиком."Мы жили в свое время в закрытом городке, и отец моего друга был лётчик и работал руководителем комплекса тренажёров... В свободное время мы приходили и учились, мечтали о том, чтобы, может быть, стать летчиками. И точно абсолютно я помню, что мы все мечтали, мальчишки, заниматься так или иначе космической отраслью", - сказал Мишустин на встрече со студентами в Московском авиационном институте в ответ на вопрос, рассматривал ли он когда-нибудь возможность развиваться в аэрокосмической отрасли.Премьер также отметил, что его инженерное образование помогло ему в его деятельности."Это достаточно серьезная школа, которая так или иначе была пройдена мной и моими коллегами, и она была, конечно же, очень серьёзной базовой подготовкой для того, чтобы, в первую очередь, осваивать новые направления науки", - сказал Мишустин, говоря о своих годах обучения в Станкине.
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россия, михаил мишустин, московский авиационный институт, общество

Мишустин рассказал, кем мечтал стать в детстве

12:36 12.04.2021 (обновлено: 14:13 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу со студентами и аспирантами авиакосмических вузов во время посещения МАИ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу со студентами и аспирантами авиакосмических вузов во время посещения МАИ - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в детстве думал о том, чтобы работать в космической отрасли, возможно, стать летчиком.
"Мы жили в свое время в закрытом городке, и отец моего друга был лётчик и работал руководителем комплекса тренажёров... В свободное время мы приходили и учились, мечтали о том, чтобы, может быть, стать летчиками. И точно абсолютно я помню, что мы все мечтали, мальчишки, заниматься так или иначе космической отраслью", - сказал Мишустин на встрече со студентами в Московском авиационном институте в ответ на вопрос, рассматривал ли он когда-нибудь возможность развиваться в аэрокосмической отрасли.
Премьер также отметил, что его инженерное образование помогло ему в его деятельности.
"Это достаточно серьезная школа, которая так или иначе была пройдена мной и моими коллегами, и она была, конечно же, очень серьёзной базовой подготовкой для того, чтобы, в первую очередь, осваивать новые направления науки", - сказал Мишустин, говоря о своих годах обучения в Станкине.
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РоссияМихаил МишустинМосковский авиационный институтОбщество
 
 
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