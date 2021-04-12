Мишустин рассказал, кем мечтал стать в детстве
12:36 12.04.2021 (обновлено: 14:13 12.04.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу со студентами и аспирантами авиакосмических вузов во время посещения МАИ
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в детстве думал о том, чтобы работать в космической отрасли, возможно, стать летчиком.
"Мы жили в свое время в закрытом городке, и отец моего друга был лётчик и работал руководителем комплекса тренажёров... В свободное время мы приходили и учились, мечтали о том, чтобы, может быть, стать летчиками. И точно абсолютно я помню, что мы все мечтали, мальчишки, заниматься так или иначе космической отраслью", - сказал Мишустин на встрече со студентами в Московском авиационном институте в ответ на вопрос, рассматривал ли он когда-нибудь возможность развиваться в аэрокосмической отрасли.
Премьер также отметил, что его инженерное образование помогло ему в его деятельности.
"Это достаточно серьезная школа, которая так или иначе была пройдена мной и моими коллегами, и она была, конечно же, очень серьёзной базовой подготовкой для того, чтобы, в первую очередь, осваивать новые направления науки", - сказал Мишустин, говоря о своих годах обучения в Станкине.
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