https://ria.ru/20210412/minoborony-1727847820.html

Минобороны показало уникальные образцы космических аппаратов

Минобороны показало уникальные образцы космических аппаратов

Минобороны РФ презентовало ко Дню космонавтики видео с тремя десятками спутников и другой ракетно-космической техникой. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T10:25

2021-04-12T10:25

2021-04-12T12:19

россия

александр александров

константин циолковский

ракетные войска стратегического назначения

космос - риа наука

безопасность

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Минобороны РФ презентовало ко Дню космонавтики видео с тремя десятками спутников и другой ракетно-космической техникой."В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) собраны более 30 уникальных образцов космических аппаратов и систем различного назначения, которые впервые демонстрируются на видео широкой общественности", - говорится в сообщении министерства обороны РФ, распространенном в понедельник.Данная техника собрана в учебной аудитории, носящей имя Константина Циолковского. "По сути, это многофункциональная научно-исследовательская платформа. Здесь курсанты и слушатели изучают конструкции изделий не как статические макеты, а с помощью демонстрации возможностей агрегатов, работы узлов и механизмов. Будущие стратегические ракетчики получают обширные знания в сфере военно-технического анализа конструкций изделий ракетно-космической техники", - указывается в сообщении.В частности, на видео демонстрируется работа жалюзи системы терморегулирования, раскрытие антенн командной радиолинии и бортового ретрансляционного комплекса, выдвижение штанги гравитационной системы ориентации и другое. О принципах работы всех этих систем преподаватели рассказывают с помощью наглядных примеров.Кроме того, в вузе имеется зал ракетной техники имени Сергея Королева, где представлены межконтинентальные баллистические ракеты, которые неразрывно связаны с космической отраслью, информирует ведомство.Отмечается, что академия РВСН связана с космосом не только своими профильными аудиториями. "В филиале вуза - Серпуховском военном институте Ракетных войск - начиналась дорога на околоземную орбиту Героя Советского Союза летчика-космонавта полковника Александра Артюхина и Героя Советского Союза полковника Александра Александрова, командира экипажей "Союз Т-9" и "Союз-ТМ"", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210412/kosmos-1603947395.html

https://ria.ru/20210412/kosmonavtika-1727544814.html

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Ракеты и спутники: Минобороны показало технику ко Дню космонавтики Минобороны показало ко Дню космонавтики три десятка спутников и другую ракетно-космическую технику. Они собраны в аудитории Циолковского в военной академии Ракетных войск стратегического назначения. 2021-04-12T10:25 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, александр александров, константин циолковский, ракетные войска стратегического назначения, космос - риа наука, безопасность