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Минобороны показало уникальные образцы космических аппаратов
Минобороны показало уникальные образцы космических аппаратов
Минобороны РФ презентовало ко Дню космонавтики видео с тремя десятками спутников и другой ракетно-космической техникой. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:25
2021-04-12T12:19
россия
александр александров
константин циолковский
ракетные войска стратегического назначения
космос - риа наука
безопасность
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Минобороны РФ презентовало ко Дню космонавтики видео с тремя десятками спутников и другой ракетно-космической техникой."В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) собраны более 30 уникальных образцов космических аппаратов и систем различного назначения, которые впервые демонстрируются на видео широкой общественности", - говорится в сообщении министерства обороны РФ, распространенном в понедельник.Данная техника собрана в учебной аудитории, носящей имя Константина Циолковского. "По сути, это многофункциональная научно-исследовательская платформа. Здесь курсанты и слушатели изучают конструкции изделий не как статические макеты, а с помощью демонстрации возможностей агрегатов, работы узлов и механизмов. Будущие стратегические ракетчики получают обширные знания в сфере военно-технического анализа конструкций изделий ракетно-космической техники", - указывается в сообщении.В частности, на видео демонстрируется работа жалюзи системы терморегулирования, раскрытие антенн командной радиолинии и бортового ретрансляционного комплекса, выдвижение штанги гравитационной системы ориентации и другое. О принципах работы всех этих систем преподаватели рассказывают с помощью наглядных примеров.Кроме того, в вузе имеется зал ракетной техники имени Сергея Королева, где представлены межконтинентальные баллистические ракеты, которые неразрывно связаны с космической отраслью, информирует ведомство.Отмечается, что академия РВСН связана с космосом не только своими профильными аудиториями. "В филиале вуза - Серпуховском военном институте Ракетных войск - начиналась дорога на околоземную орбиту Героя Советского Союза летчика-космонавта полковника Александра Артюхина и Героя Советского Союза полковника Александра Александрова, командира экипажей "Союз Т-9" и "Союз-ТМ"", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210412/kosmos-1603947395.html
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353
60
Ракеты и спутники: Минобороны показало технику ко Дню космонавтики
Минобороны показало ко Дню космонавтики три десятка спутников и другую ракетно-космическую технику. Они собраны в аудитории Циолковского в военной академии Ракетных войск стратегического назначения.
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россия, александр александров, константин циолковский, ракетные войска стратегического назначения, космос - риа наука, безопасность

Минобороны показало уникальные образцы космических аппаратов

10:25 12.04.2021 (обновлено: 12:19 12.04.2021)
 
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Минобороны РФ презентовало ко Дню космонавтики видео с тремя десятками спутников и другой ракетно-космической техникой.
"В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) собраны более 30 уникальных образцов космических аппаратов и систем различного назначения, которые впервые демонстрируются на видео широкой общественности", - говорится в сообщении министерства обороны РФ, распространенном в понедельник.
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Данная техника собрана в учебной аудитории, носящей имя Константина Циолковского. "По сути, это многофункциональная научно-исследовательская платформа. Здесь курсанты и слушатели изучают конструкции изделий не как статические макеты, а с помощью демонстрации возможностей агрегатов, работы узлов и механизмов. Будущие стратегические ракетчики получают обширные знания в сфере военно-технического анализа конструкций изделий ракетно-космической техники", - указывается в сообщении.
В частности, на видео демонстрируется работа жалюзи системы терморегулирования, раскрытие антенн командной радиолинии и бортового ретрансляционного комплекса, выдвижение штанги гравитационной системы ориентации и другое. О принципах работы всех этих систем преподаватели рассказывают с помощью наглядных примеров.
Кроме того, в вузе имеется зал ракетной техники имени Сергея Королева, где представлены межконтинентальные баллистические ракеты, которые неразрывно связаны с космической отраслью, информирует ведомство.
Отмечается, что академия РВСН связана с космосом не только своими профильными аудиториями. "В филиале вуза - Серпуховском военном институте Ракетных войск - начиналась дорога на околоземную орбиту Героя Советского Союза летчика-космонавта полковника Александра Артюхина и Героя Советского Союза полковника Александра Александрова, командира экипажей "Союз Т-9" и "Союз-ТМ"", - говорится в сообщении.
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