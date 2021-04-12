https://ria.ru/20210412/minneapolis-1727989401.html

Полиция назвала новое убийство в Миннеаполисе случайным

Полиция назвала новое убийство в Миннеаполисе случайным

Офицер полиции Миннесоты, который застрелил темнокожего мужчину в воскресенье, случайно использовал пистолет вместо электрошокера, заявил глава полиции города... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T22:00

2021-04-12T22:00

2021-04-12T22:40

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Офицер полиции Миннесоты, который застрелил темнокожего мужчину в воскресенье, случайно использовал пистолет вместо электрошокера, заявил глава полиции города Бруклин-Сентер Тим Гэннон.Ранее сообщалось, что 20-летний темнокожий мужчина погиб в воскресенье в пригороде Миннеаполиса (штат Миннесота) после попытки задержания полицейскими, которые открыли стрельбу, и автомобильной аварии. Сообщается, что полиция остановила машину за нарушение правил дорожного движения. При проверке выяснилось, что ранее был выдан ордер на арест водителя. Когда правоохранители попытались задержать нарушителя, мужчина сел в машину, после чего один из сотрудников полиции выстрелил в него. Водитель проехал еще несколько кварталов, врезался в другой автомобиль и скончался, несмотря на попытки сотрудников полиции оказать ему медицинскую помощь.Полицейское управление города в понедельник опубликовало кадры с нагрудной камеры офицера, сообщил глава полиции. На видео запечатлен инцидент, произошедший в воскресенье."Офицер вынул пистолет вместо своего электрошокера", - сказал Гэннон.По его словам, смерть произошла из-за "случайного выстрела".Глава полиции сообщил, что офицер, выстреливший в мужчину, временно отстранен от работы.

https://ria.ru/20210412/minneapolis-1727862136.html

https://ria.ru/20210412/ssha-1727834777.html

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