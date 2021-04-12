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В Миннеаполисе ввели режим ЧС и комендантский час
В Миннеаполисе ввели режим ЧС и комендантский час
Мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрэй объявил режим чрезвычайной ситуации и комендантский час после того, как сотрудница полиции убила афроамериканца,... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T22:29
2021-04-12T23:38
джордж флойд
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрэй объявил режим чрезвычайной ситуации и комендантский час после того, как сотрудница полиции убила афроамериканца, передает местный телеканал KSTP.По данным СМИ, комендантский час продлится с 19:00 понедельника (03:00 мск) до 06:00 вторника (14:00 мск). Исключения сделают для журналистов, правоохранительных органов, работников скорой помощи и других служб, а также для тех, кто направляется на работу или с нее.Ранее полиция Миннесоты сообщила, что полицейская перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила афроамериканца Данте Райта, вырвавшегося при задержании. Стражи порядка остановили автомобиль мужчины за нарушение правил дорожного движения. При проверке выяснилось, что ранее уже выдали ордер на арест водителя. Гибель Райта спровоцировала акции протеста.В США все еще продолжается процесс над полицейским Дереком Шовином, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда 25 марта 2020 года. Это случилось при задержании Флойда. В соцсетях появилось видео, на котором трое полицейских навалились на заключенного в наручники афроамериканца: Шовин коленом прижимает его к земле, мужчина несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Смерть Флойда вызвала волну массовых демонстраций и беспорядков по всей стране.
https://ria.ru/20210412/minneapolis-1727989401.html
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джордж флойд, миннеаполис, сша, в мире

В Миннеаполисе ввели режим ЧС и комендантский час

22:29 12.04.2021 (обновлено: 23:38 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ТургиевМиннеаполис возвращается к мирной жизни
Миннеаполис возвращается к мирной жизни - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрэй объявил режим чрезвычайной ситуации и комендантский час после того, как сотрудница полиции убила афроамериканца, передает местный телеканал KSTP.
По данным СМИ, комендантский час продлится с 19:00 понедельника (03:00 мск) до 06:00 вторника (14:00 мск). Исключения сделают для журналистов, правоохранительных органов, работников скорой помощи и других служб, а также для тех, кто направляется на работу или с нее.
Сотрудники полиции в оцеплении в Миннеаполисе после ареста протестующих - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 22:00
Полиция назвала новое убийство в Миннеаполисе случайным
Ранее полиция Миннесоты сообщила, что полицейская перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила афроамериканца Данте Райта, вырвавшегося при задержании. Стражи порядка остановили автомобиль мужчины за нарушение правил дорожного движения. При проверке выяснилось, что ранее уже выдали ордер на арест водителя. Гибель Райта спровоцировала акции протеста.
В США все еще продолжается процесс над полицейским Дереком Шовином, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда 25 марта 2020 года. Это случилось при задержании Флойда. В соцсетях появилось видео, на котором трое полицейских навалились на заключенного в наручники афроамериканца: Шовин коленом прижимает его к земле, мужчина несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Смерть Флойда вызвала волну массовых демонстраций и беспорядков по всей стране.
Мужчина с флагами на акции White Lives Matter в Хантингтон-Бич, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 08:46
В США прошли митинги под лозунгом "Жизни белых имеют значение"
 
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