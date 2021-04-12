https://ria.ru/20210412/minneapolis-1727988145.html

В Миннеаполисе ввели режим ЧС и комендантский час

В Миннеаполисе ввели режим ЧС и комендантский час

Мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрэй объявил режим чрезвычайной ситуации и комендантский час после того, как сотрудница полиции убила афроамериканца,... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T22:29

2021-04-12T22:29

2021-04-12T23:38

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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрэй объявил режим чрезвычайной ситуации и комендантский час после того, как сотрудница полиции убила афроамериканца, передает местный телеканал KSTP.По данным СМИ, комендантский час продлится с 19:00 понедельника (03:00 мск) до 06:00 вторника (14:00 мск). Исключения сделают для журналистов, правоохранительных органов, работников скорой помощи и других служб, а также для тех, кто направляется на работу или с нее.Ранее полиция Миннесоты сообщила, что полицейская перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила афроамериканца Данте Райта, вырвавшегося при задержании. Стражи порядка остановили автомобиль мужчины за нарушение правил дорожного движения. При проверке выяснилось, что ранее уже выдали ордер на арест водителя. Гибель Райта спровоцировала акции протеста.В США все еще продолжается процесс над полицейским Дереком Шовином, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда 25 марта 2020 года. Это случилось при задержании Флойда. В соцсетях появилось видео, на котором трое полицейских навалились на заключенного в наручники афроамериканца: Шовин коленом прижимает его к земле, мужчина несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Смерть Флойда вызвала волну массовых демонстраций и беспорядков по всей стране.

https://ria.ru/20210412/minneapolis-1727989401.html

https://ria.ru/20210412/ssha-1727834777.html

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джордж флойд, миннеаполис, сша, в мире