https://ria.ru/20210412/minneapolis-1727862136.html
В пригороде Миннеаполиса из-за протестов ввели комендантский час
В пригороде Миннеаполиса из-за протестов ввели комендантский час
Мэр города Бруклин-Сентер недалеко от Миннеаполиса ввел комендантский час из-за протестов после гибели темнокожего мужчины при попытке задержания. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:18
2021-04-12T11:18
2021-04-12T12:01
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мэр города Бруклин-Сентер недалеко от Миннеаполиса ввел комендантский час из-за протестов после гибели темнокожего мужчины при попытке задержания.Ранее сообщалось, что двадцатилетний темнокожий мужчина погиб в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) после попытки его задержания полицейскими, которые открыли стрельбу, и автомобильной аварии, инцидент привел к столкновениям между протестующими и полицией."Комендантский час вводится в городе Бруклин-Сентер с 1.00 (9.00 мск) до 6.00 (14.00 мск) в понедельник, 12 апреля", - говорится в заявлении мэра города Майка Эллиота.Как передает телеканал CNN, в Бруклин-Сентер была направлена национальная гвардия штата.Как сообщало издание Star Tribune, в течение нескольких часов после инцидента к месту происшествия пришли несколько сотен человек, произошли столкновения протестующих с представителями полиции, несколько патрульных машин были повреждены. Чтобы разогнать толпу, правоохранители применили резиновые пули.В прошлом году волна протестов и беспорядков прокатилась по американским городам после гибели в Миннеаполисе при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Люди вышли на улицы с требованием прекратить полицейский произвол. Эти события побудили власти начать обсуждение реформ полиции.
https://ria.ru/20210412/minneapolis-1727830128.html
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Выстрелы и дым: беспорядки в Миннесоте из-за убийства афроамериканца полицейским
Выстрелы и дым: беспорядки в Миннесоте из-за убийства афроамериканца полицейским
2021-04-12T11:18
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джордж флойд, миннеаполис, миннесота, в мире
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мэр города Бруклин-Сентер недалеко от Миннеаполиса ввел комендантский час из-за протестов после гибели темнокожего мужчины при попытке задержания.
Ранее сообщалось, что двадцатилетний темнокожий мужчина погиб в американском городе Миннеаполис
(штат Миннесота
) после попытки его задержания полицейскими, которые открыли стрельбу, и автомобильной аварии, инцидент привел к столкновениям между протестующими и полицией.
"Комендантский час вводится в городе Бруклин-Сентер с 1.00 (9.00 мск) до 6.00 (14.00 мск) в понедельник, 12 апреля", - говорится в заявлении мэра города Майка Эллиота.
Как передает телеканал CNN, в Бруклин-Сентер была направлена национальная гвардия штата.
Как сообщало издание Star Tribune, в течение нескольких часов после инцидента к месту происшествия пришли несколько сотен человек, произошли столкновения протестующих с представителями полиции, несколько патрульных машин были повреждены. Чтобы разогнать толпу, правоохранители применили резиновые пули.
В прошлом году волна протестов и беспорядков прокатилась по американским городам после гибели в Миннеаполисе при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда
. Люди вышли на улицы с требованием прекратить полицейский произвол. Эти события побудили власти начать обсуждение реформ полиции.