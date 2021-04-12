https://ria.ru/20210412/minneapolis-1727862136.html

В пригороде Миннеаполиса из-за протестов ввели комендантский час

В пригороде Миннеаполиса из-за протестов ввели комендантский час

Мэр города Бруклин-Сентер недалеко от Миннеаполиса ввел комендантский час из-за протестов после гибели темнокожего мужчины при попытке задержания. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:18

2021-04-12T11:18

2021-04-12T12:01

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мэр города Бруклин-Сентер недалеко от Миннеаполиса ввел комендантский час из-за протестов после гибели темнокожего мужчины при попытке задержания.Ранее сообщалось, что двадцатилетний темнокожий мужчина погиб в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) после попытки его задержания полицейскими, которые открыли стрельбу, и автомобильной аварии, инцидент привел к столкновениям между протестующими и полицией."Комендантский час вводится в городе Бруклин-Сентер с 1.00 (9.00 мск) до 6.00 (14.00 мск) в понедельник, 12 апреля", - говорится в заявлении мэра города Майка Эллиота.Как передает телеканал CNN, в Бруклин-Сентер была направлена национальная гвардия штата.Как сообщало издание Star Tribune, в течение нескольких часов после инцидента к месту происшествия пришли несколько сотен человек, произошли столкновения протестующих с представителями полиции, несколько патрульных машин были повреждены. Чтобы разогнать толпу, правоохранители применили резиновые пули.В прошлом году волна протестов и беспорядков прокатилась по американским городам после гибели в Миннеаполисе при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Люди вышли на улицы с требованием прекратить полицейский произвол. Эти события побудили власти начать обсуждение реформ полиции.

https://ria.ru/20210412/minneapolis-1727830128.html

https://ria.ru/20210312/floyd-1601034980.html

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Выстрелы и дым: беспорядки в Миннесоте из-за убийства афроамериканца полицейским Выстрелы и дым: беспорядки в Миннесоте из-за убийства афроамериканца полицейским 2021-04-12T11:18 true PT1M05S

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джордж флойд, миннеаполис, миннесота, в мире