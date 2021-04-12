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В Миннеаполисе произошли беспорядки и столкновения с полицией
В Миннеаполисе произошли беспорядки и столкновения с полицией
Двадцатилетний темнокожий мужчина погиб в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) после попытки его задержания полицейскими, которые открыли стрельбу,... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T07:52
2021-04-12T08:24
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Двадцатилетний темнокожий мужчина погиб в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) после попытки его задержания полицейскими, которые открыли стрельбу, и автомобильной аварии, инцидент привел к столкновениям между протестующими и полицией.По данным пресс-релиза полиции, инцидент произошел в воскресенье примерно в 14.00 по местному времени (22.00 мск). Погибший был опознан членами семьи, им оказался 20-летний темнокожий молодой человек по имени Даунт Райт. Личность правоохранителя, открывшего стрельбу, пока не установлена.Сообщается, что полиция остановила машину погибшего за нарушение правил дорожного движения на Орчард-Авеню. При проверке выяснилось, что ранее был выдан ордер на арест молодого человека. Когда правоохранители попытались задержать нарушителя, мужчина сел в машину, после чего один из сотрудников полиции выстрелил в него. Водитель проехал еще несколько кварталов, однако позже врезался в другой автомобиль и скончался, несмотря на попытки сотрудников полиции оказать ему медицинскую помощь.Правоохранители сообщили, что в машине также находилась девушка. Она была госпитализирована в связи с полученными травмами, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.Местное издание Star Tribune приводит изложение событий со слов матери погибшего Кейти Райт. "Все, что у него было, это были освежители воздуха в машине, а они сказали ему выйти из машины… Он вышел из машины, и его девушка сказала, что они (полиция – ред.) стреляли в него… Он вернулся в машину, уехал и разбился. И теперь он мертв…" - рассказала женщина.Издание сообщает, что в течение нескольких часов после инцидента к месту происшествия пришли несколько сотен человек, произошли столкновения протестующих с представителями полиции, несколько патрульных машин были повреждены. Чтобы разогнать толпу, правоохранители применили резиновые пули, указывает издание. Примерно к 20.30 по местному времени (04.00 понедельника мск) накал противостояния пошел на спад, люди собирались вокруг места происшествия, зажигали свечи и оставляли сообщения: "Справедливость для Даунта Райта".В прошлом году волна протестов и беспорядков прокатилась по американским городам после гибели в Миннеаполисе при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Люди вышли на улицы с требованием прекратить полицейский произвол. Эти события побудили власти начать обсуждение реформ полиции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210313/sud-1601052812.html
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джордж флойд, миннесота, миннеаполис, в мире

В Миннеаполисе произошли беспорядки и столкновения с полицией

07:52 12.04.2021 (обновлено: 08:24 12.04.2021)
 
© AP Photo / David ZalubowskiСтрельба в супермаркете в Колорадо
Стрельба в супермаркете в Колорадо - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© AP Photo / David Zalubowski
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Двадцатилетний темнокожий мужчина погиб в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) после попытки его задержания полицейскими, которые открыли стрельбу, и автомобильной аварии, инцидент привел к столкновениям между протестующими и полицией.
По данным пресс-релиза полиции, инцидент произошел в воскресенье примерно в 14.00 по местному времени (22.00 мск). Погибший был опознан членами семьи, им оказался 20-летний темнокожий молодой человек по имени Даунт Райт. Личность правоохранителя, открывшего стрельбу, пока не установлена.
Акция протеста в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 10:38
Миннеаполис выплатит миллионы семье погибшего афроамериканца Флойда
Сообщается, что полиция остановила машину погибшего за нарушение правил дорожного движения на Орчард-Авеню. При проверке выяснилось, что ранее был выдан ордер на арест молодого человека. Когда правоохранители попытались задержать нарушителя, мужчина сел в машину, после чего один из сотрудников полиции выстрелил в него. Водитель проехал еще несколько кварталов, однако позже врезался в другой автомобиль и скончался, несмотря на попытки сотрудников полиции оказать ему медицинскую помощь.
Правоохранители сообщили, что в машине также находилась девушка. Она была госпитализирована в связи с полученными травмами, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.
Местное издание Star Tribune приводит изложение событий со слов матери погибшего Кейти Райт. "Все, что у него было, это были освежители воздуха в машине, а они сказали ему выйти из машины… Он вышел из машины, и его девушка сказала, что они (полиция – ред.) стреляли в него… Он вернулся в машину, уехал и разбился. И теперь он мертв…" - рассказала женщина.
Издание сообщает, что в течение нескольких часов после инцидента к месту происшествия пришли несколько сотен человек, произошли столкновения протестующих с представителями полиции, несколько патрульных машин были повреждены. Чтобы разогнать толпу, правоохранители применили резиновые пули, указывает издание. Примерно к 20.30 по местному времени (04.00 понедельника мск) накал противостояния пошел на спад, люди собирались вокруг места происшествия, зажигали свечи и оставляли сообщения: "Справедливость для Даунта Райта".
В прошлом году волна протестов и беспорядков прокатилась по американским городам после гибели в Миннеаполисе при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Люди вышли на улицы с требованием прекратить полицейский произвол. Эти события побудили власти начать обсуждение реформ полиции.
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 11:49
В США полицейский застрелил подростка во время "вооруженного конфликта"
 
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