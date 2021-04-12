Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/mh17-1727856192.html
Прокуратура Нидерландов не стала объяснять утечку разговоров по делу MH17
Прокуратура Нидерландов не стала объяснять утечку разговоров по делу MH17
Прокуратура Нидерландов не знает, как записи телефонных разговоров фигуранта дела о крушении рейса MH17 на востоке Украины оказались у голландских журналистов,... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:57
2021-04-12T14:29
mh17. расследование
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574175514_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71bdb3204068e1dc1cef7b9f7f7fac52.jpg
ПАРИЖ, 12 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов не знает, как записи телефонных разговоров фигуранта дела о крушении рейса MH17 на востоке Украины оказались у голландских журналистов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.Накануне стало известно, что в распоряжении голландских журналистов Нидерландской вещательной корпорации (NOS) оказались аудиокассеты с записями порядка тысячи телефонных разговоров, которые фигурант дела о крушении MH17 Сергей Дубинский вел в июле и августе 2014 года: до, во время и после авиакатастрофы. Отмечается, что записи были сделаны спецслужбами Украины. Как сообщили журналисты в программе Nieuwsuur, записи свидетельствуют о том, что Дубинский в течение нескольких часов после трагедии не был в курсе авиакатастрофы."Я видела передачу, о которой вы говорите, но я не в курсе, как у журналистов передачи оказались эти записи, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу", — сообщила пресс-секретарь в ответ на вопрос о том, как могли конфиденциальные документы судебного дела попасть в распоряжение голландских журналистов.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД России заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которых продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210209/mh17-1596667079.html
https://ria.ru/20210206/niderlandy-1596309062.html
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574175514_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7037802ec4a481a36cc9f7cb8d82463e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
mh17. расследование, нидерланды, в мире

Прокуратура Нидерландов не стала объяснять утечку разговоров по делу MH17

10:57 12.04.2021 (обновлено: 14:29 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЭксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов не знает, как записи телефонных разговоров фигуранта дела о крушении рейса MH17 на востоке Украины оказались у голландских журналистов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.
Накануне стало известно, что в распоряжении голландских журналистов Нидерландской вещательной корпорации (NOS) оказались аудиокассеты с записями порядка тысячи телефонных разговоров, которые фигурант дела о крушении MH17 Сергей Дубинский вел в июле и августе 2014 года: до, во время и после авиакатастрофы. Отмечается, что записи были сделаны спецслужбами Украины. Как сообщили журналисты в программе Nieuwsuur, записи свидетельствуют о том, что Дубинский в течение нескольких часов после трагедии не был в курсе авиакатастрофы.
"Я видела передачу, о которой вы говорите, но я не в курсе, как у журналистов передачи оказались эти записи, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу", — сообщила пресс-секретарь в ответ на вопрос о том, как могли конфиденциальные документы судебного дела попасть в распоряжение голландских журналистов.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 13:43
Захарова заявила, что Гаага закрыла глаза на действия Киева в деле MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 15:23
Нидерланды отказались привлекать Киев к ответу по делу о крушении MH17
МИД России заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которых продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
 
MH17. РасследованиеНидерландыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Стрельбу по полицейским в школе в Ноксвилле открыл ученик
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
01:35Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили
Лента новостейМолния