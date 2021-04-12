https://ria.ru/20210412/mh17-1727856192.html

Прокуратура Нидерландов не стала объяснять утечку разговоров по делу MH17

Прокуратура Нидерландов не стала объяснять утечку разговоров по делу MH17

Прокуратура Нидерландов не знает, как записи телефонных разговоров фигуранта дела о крушении рейса MH17 на востоке Украины оказались у голландских журналистов,... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T10:57

2021-04-12T10:57

2021-04-12T14:29

mh17. расследование

нидерланды

в мире

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ПАРИЖ, 12 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов не знает, как записи телефонных разговоров фигуранта дела о крушении рейса MH17 на востоке Украины оказались у голландских журналистов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.Накануне стало известно, что в распоряжении голландских журналистов Нидерландской вещательной корпорации (NOS) оказались аудиокассеты с записями порядка тысячи телефонных разговоров, которые фигурант дела о крушении MH17 Сергей Дубинский вел в июле и августе 2014 года: до, во время и после авиакатастрофы. Отмечается, что записи были сделаны спецслужбами Украины. Как сообщили журналисты в программе Nieuwsuur, записи свидетельствуют о том, что Дубинский в течение нескольких часов после трагедии не был в курсе авиакатастрофы."Я видела передачу, о которой вы говорите, но я не в курсе, как у журналистов передачи оказались эти записи, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу", — сообщила пресс-секретарь в ответ на вопрос о том, как могли конфиденциальные документы судебного дела попасть в распоряжение голландских журналистов.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД России заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которых продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210209/mh17-1596667079.html

https://ria.ru/20210206/niderlandy-1596309062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mh17. расследование, нидерланды, в мире