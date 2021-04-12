https://ria.ru/20210412/mer-1727989774.html

Украинский мэр посетовал на нежелание русскоязычных воевать с Россией

Украинский мэр посетовал на нежелание русскоязычных воевать с Россией

Мэр украинского города Тростянец Юрий Бова заявил о необходимости обосновать русскоязычным гражданам, за что они будут воевать. Об этом он сказал во время... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T22:44

2021-04-12T22:44

2021-04-12T23:06

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

верховная рада украины

украина

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Мэр украинского города Тростянец Юрий Бова заявил о необходимости обосновать русскоязычным гражданам, за что они будут воевать. Об этом он сказал во время слушаний комитета по вопросам организации государственной власти Верховной рады.Бова призвал обратить внимание на районы Украины, которые граничат с Россией.Он заявил о необходимости развивать эти регионы, поскольку от людей, живущих там, "зависит суверенитет Украины".Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти ведут войну против собственного народа. Он напомнил, что в 2014 году власть в Киеве захватили "неонацисты, которые тут же выступили против прав русскоязычного населения". Министр указал на то, что украинское правительство выдавливает языки нацменьшинств из общественной и образовательной сфер, в том числе с помощью закона об образовании и государственном языке.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны украинских военных участились. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что сценарий наступления на Донбасс возможен. Он также обвинил Россию в наращивании группировки войск у границы с Украиной.Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, в свою очередь, подчеркнул, что развязывание Киевом боевых действий станет началом конца украинского государства. Он не исключил, что Москва будет вынуждена защитить жителей Донбасса, если ВСУ устроят в регионе массовое уничтожение населения.

https://ria.ru/20210412/zelenskiy-1727973191.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/dnr-1604099812.html

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донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина