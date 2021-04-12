https://ria.ru/20210412/menyaylo-1727930119.html
Врио главы Северной Осетии Меняйло представили властям региона
Врио главы Северной Осетии Меняйло представили властям региона
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка представил властям Северной Осетии временно исполняющего обязанности... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:28
2021-04-12T16:28
2021-04-12T16:53
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
юрий чайка
политика
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ПЯТИГОРСК, 12 апр - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка представил властям Северной Осетии временно исполняющего обязанности главы региона Сергея Меняйло, передаёт корреспондент РИА Новости.Президент России Владимир Путин 9 апреля подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии и назначил врио главы республики своего полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. В тот же день президент провел с ним встречу по видеосвязи."Личное участие Вячеслава Зелимхановича (Битарова - ред.) и собранной им управленческой команды позволило решить многие вопросы в сфере социальной и экономической политики, модернизации инфраструктуры, создания новых рабочих мест. Поступательно реализовывались национальные проекты на территории республики. На фоне общей непростой ситуации в экономике в регионе в 2020 году зафиксированы высокие темпы роста промышленного и сельскохозяйственного производства. Несмотря на беспрецедентные вызовы в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, приняты необходимые меры для укрепления региональной системы здравоохранения. Хочу поблагодарить вас, Вячеслав Зелимханович, за плодотворную и успешную работу. Уверен, ваш вклад в социально-экономическое и общественно-политическое развитие региона будет по достоинству оценен земляками", - сказал Чайка на церемонии.По словам полпреда, назначенный временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии Меняйло для региона – человек не чужой. "Мы лично знакомы много лет, не раз контактировали по работе, и я могу с уверенностью сказать, что Сергей Иванович – высококлассный и опытный государственник, настоящий патриот, чей профессиональный и жизненный путь служит тому подтверждением. В его особых человеческих и управленческих качествах я также убедился при ликвидации последствий сильнейшего наводнения с трагическими последствиями в городе Тулун Иркутской области в июне 2019 года", - отметил полпред.Также Чайка добавил, что Меняйло всегда может рассчитывать на поддержку полпредства и федеральных органов власти в округе.Меняйло родился в 1960 году в осетинском городе Алагир. С 2014-го по 2016 годы работал исполняющим обязанности губернатора Севастополя. В 2016 году президент назначил Меняйло своим полномочным представителем в СФО.
https://ria.ru/20210409/menyaylo-1727562427.html
https://ria.ru/20210409/menyaylo-1727568276.html
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сергей меняйло, республика северная осетия - алания, юрий чайка, политика
ПЯТИГОРСК, 12 апр - РИА Новости.
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка
представил властям Северной Осетии
временно исполняющего обязанности главы региона Сергея Меняйло, передаёт корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 9 апреля подписал указ об отставке Вячеслава Битарова
с поста главы Северной Осетии и назначил врио главы республики своего полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. В тот же день президент провел с ним встречу по видеосвязи.
"Личное участие Вячеслава Зелимхановича (Битарова - ред.) и собранной им управленческой команды позволило решить многие вопросы в сфере социальной и экономической политики, модернизации инфраструктуры, создания новых рабочих мест. Поступательно реализовывались национальные проекты на территории республики. На фоне общей непростой ситуации в экономике в регионе в 2020 году зафиксированы высокие темпы роста промышленного и сельскохозяйственного производства. Несмотря на беспрецедентные вызовы в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, приняты необходимые меры для укрепления региональной системы здравоохранения. Хочу поблагодарить вас, Вячеслав Зелимханович, за плодотворную и успешную работу. Уверен, ваш вклад в социально-экономическое и общественно-политическое развитие региона будет по достоинству оценен земляками", - сказал Чайка на церемонии.
По словам полпреда, назначенный временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии Меняйло для региона – человек не чужой. "Мы лично знакомы много лет, не раз контактировали по работе, и я могу с уверенностью сказать, что Сергей Иванович – высококлассный и опытный государственник, настоящий патриот, чей профессиональный и жизненный путь служит тому подтверждением. В его особых человеческих и управленческих качествах я также убедился при ликвидации последствий сильнейшего наводнения с трагическими последствиями в городе Тулун Иркутской области в июне 2019 года", - отметил полпред.
Также Чайка добавил, что Меняйло всегда может рассчитывать на поддержку полпредства и федеральных органов власти в округе.
Меняйло родился в 1960 году в осетинском городе Алагир
. С 2014-го по 2016 годы работал исполняющим обязанности губернатора Севастополя
. В 2016 году президент назначил Меняйло своим полномочным представителем в СФО.