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Псковский завод объявил о повышении цены на майонез
Псковский завод объявил о повышении цены на майонез
Псковский городской молочный завод сообщил РИА Новости о планируемом в мае повышении цены на выпускаемые им майонез и майонезную продукцию. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:00
2021-04-12T15:34
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Псковский городской молочный завод сообщил РИА Новости о планируемом в мае повышении цены на выпускаемые им майонез и майонезную продукцию."Наш завод планирует поднимать цены в мае 2021 года на майонез в связи с резким ростом закупочных цен на основные компоненты, используемые при производстве майонеза. Плюс возросла стоимость логистики", - говорится в ответе завода на запрос агентства.На производстве при этом не стали уточнять, насколько произойдёт удорожание продукции.Газета "Коммерсант" в пятницу написала, что одни из крупнейших производителей в РФ - группа компаний "Эфко", Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК) и "Скит" - предупредили торговые сети о повышении отпускных цен на майонез и соусы на 5-12% в апреле в зависимости от вида продукции. В частности, НМЖК в качестве причин для увеличения цен называл рост стоимости подсолнечного масла, упаковки и топлива.Минсельхоз РФ в свою очередь заявлял, что новые меры господдержки предприятий масложировой отрасли, а также механизмы ограничения экспорта масличных культур помогут сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и обеспечить стабильный уровень цен на эту продукцию.
https://ria.ru/20210409/mayonez-1727475544.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Псковский завод объявил о повышении цены на майонез

14:00 12.04.2021 (обновлено: 15:34 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСалат "Оливье"
Салат Оливье - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Псковский городской молочный завод сообщил РИА Новости о планируемом в мае повышении цены на выпускаемые им майонез и майонезную продукцию.
"Наш завод планирует поднимать цены в мае 2021 года на майонез в связи с резким ростом закупочных цен на основные компоненты, используемые при производстве майонеза. Плюс возросла стоимость логистики", - говорится в ответе завода на запрос агентства.
Покупательница выбирает майонез в супермаркете - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 09:37
В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании майонеза
На производстве при этом не стали уточнять, насколько произойдёт удорожание продукции.
Газета "Коммерсант" в пятницу написала, что одни из крупнейших производителей в РФ - группа компаний "Эфко", Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК) и "Скит" - предупредили торговые сети о повышении отпускных цен на майонез и соусы на 5-12% в апреле в зависимости от вида продукции. В частности, НМЖК в качестве причин для увеличения цен называл рост стоимости подсолнечного масла, упаковки и топлива.
Минсельхоз РФ в свою очередь заявлял, что новые меры господдержки предприятий масложировой отрасли, а также механизмы ограничения экспорта масличных культур помогут сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и обеспечить стабильный уровень цен на эту продукцию.
Майонез. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
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Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу
 
РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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