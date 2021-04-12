https://ria.ru/20210412/mayonez-1727898324.html
Псковский завод объявил о повышении цены на майонез
Псковский завод объявил о повышении цены на майонез
Псковский городской молочный завод сообщил РИА Новости о планируемом в мае повышении цены на выпускаемые им майонез и майонезную продукцию. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:00
2021-04-12T14:00
2021-04-12T15:34
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Псковский городской молочный завод сообщил РИА Новости о планируемом в мае повышении цены на выпускаемые им майонез и майонезную продукцию."Наш завод планирует поднимать цены в мае 2021 года на майонез в связи с резким ростом закупочных цен на основные компоненты, используемые при производстве майонеза. Плюс возросла стоимость логистики", - говорится в ответе завода на запрос агентства.На производстве при этом не стали уточнять, насколько произойдёт удорожание продукции.Газета "Коммерсант" в пятницу написала, что одни из крупнейших производителей в РФ - группа компаний "Эфко", Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК) и "Скит" - предупредили торговые сети о повышении отпускных цен на майонез и соусы на 5-12% в апреле в зависимости от вида продукции. В частности, НМЖК в качестве причин для увеличения цен называл рост стоимости подсолнечного масла, упаковки и топлива.Минсельхоз РФ в свою очередь заявлял, что новые меры господдержки предприятий масложировой отрасли, а также механизмы ограничения экспорта масличных культур помогут сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и обеспечить стабильный уровень цен на эту продукцию.
https://ria.ru/20210409/mayonez-1727475544.html
https://ria.ru/20201231/mayonez-1591667899.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика