https://ria.ru/20210412/mayonez-1727898324.html

Псковский завод объявил о повышении цены на майонез

Псковский завод объявил о повышении цены на майонез

Псковский городской молочный завод сообщил РИА Новости о планируемом в мае повышении цены на выпускаемые им майонез и майонезную продукцию. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T14:00

2021-04-12T14:00

2021-04-12T15:34

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/113039/68/1130396867_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_08cbf006ef421b449610985ee5be09c3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Псковский городской молочный завод сообщил РИА Новости о планируемом в мае повышении цены на выпускаемые им майонез и майонезную продукцию."Наш завод планирует поднимать цены в мае 2021 года на майонез в связи с резким ростом закупочных цен на основные компоненты, используемые при производстве майонеза. Плюс возросла стоимость логистики", - говорится в ответе завода на запрос агентства.На производстве при этом не стали уточнять, насколько произойдёт удорожание продукции.Газета "Коммерсант" в пятницу написала, что одни из крупнейших производителей в РФ - группа компаний "Эфко", Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК) и "Скит" - предупредили торговые сети о повышении отпускных цен на майонез и соусы на 5-12% в апреле в зависимости от вида продукции. В частности, НМЖК в качестве причин для увеличения цен называл рост стоимости подсолнечного масла, упаковки и топлива.Минсельхоз РФ в свою очередь заявлял, что новые меры господдержки предприятий масложировой отрасли, а также механизмы ограничения экспорта масличных культур помогут сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и обеспечить стабильный уровень цен на эту продукцию.

https://ria.ru/20210409/mayonez-1727475544.html

https://ria.ru/20201231/mayonez-1591667899.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика