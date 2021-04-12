https://ria.ru/20210412/mat-1727826673.html

Исследование: четверть россиян негативно относятся к запрету мата в сети

Исследование: четверть россиян негативно относятся к запрету мата в сети

Четверть россиян (24%) негативно относятся к ограничению ненормативной лексики в сети и считают это цензурой, вместе с тем половина (48%) пользователей... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T05:13

2021-04-12T05:13

2021-04-12T05:13

россия

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Четверть россиян (24%) негативно относятся к ограничению ненормативной лексики в сети и считают это цензурой, вместе с тем половина (48%) пользователей поддерживают этот запрет и считают его необходимой мерой, показало исследование международного антивирусного разработчика ESET, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных опроса более тысячи респондентов старше 18 лет в городах-миллионниках страны."24% опрошенных считают ограничения ненормативной лексики в сети цензурой и относятся к этому негативно. Однако большая часть (48%) пользователей поддерживает запрет и называет это необходимой мерой. Остальные участники опроса не считают вопрос важным", - говорится в исследовании. При этом более половины респондентов (56%) признались, что позволяют себе нецензурно выражаться в сети: 46% делают это только в личной переписке, 10% не привыкли себя ограничивать и используют матерную речь повсеместно, 44% респондентов вообще не используют мат в общении онлайн.Что касается оскорбительных постов и комментариев, аналитики выяснили, что 38% опрошенных считают их недопустимыми. Еще 19% полагают, что за оскорбления в интернете должна следовать административная ответственность. 29% участников опроса высказались за свободу выражения собственного мнения.Вместе с тем, активное участие в дискуссиях в сети принимают только 13% респондентов. Почти половина (49%) высказываются время от времени, когда обсуждаемая тема особенно важна, а 38% заявили, что никогда не участвуют в онлайн-обсуждениях. В целом большинство россиян (64%) поддерживают цензуру контента в интернете: из них 45% считают, что это вопрос безопасности, а 19% отметили, что в интернете много неправдивой информации, которая должна отслеживаться.Почти половина респондентов полагают, что модерацией должны заниматься интернет-провайдеры или сотовые операторы, а также государственные органы. "Еще треть участников исследования (32%) думает, что контролировать интернет-пространство должны сами пользователи. Против модерации выступили 10% респондентов - они считают, что интернет должен оставаться свободной площадкой", - заключили авторы исследования.

https://radiosputnik.ria.ru/20210408/mat-1727400906.html

https://ria.ru/20210317/mat-1601663622.html

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2021

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россия, общество