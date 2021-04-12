https://ria.ru/20210412/malyariya-1727971118.html

Попова рассказала о случаях завоза малярии из Танзании

Попова рассказала о случаях завоза малярии из Танзании

Россияне вдобавок к коронавирусу привозят из Танзании малярию, с начала года зафиксировано два случая с тяжелым течением заболевания, сообщила глава... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T19:56

2021-04-12T19:56

2021-04-12T19:56

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

танзания

в мире

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россияне вдобавок к коронавирусу привозят из Танзании малярию, с начала года зафиксировано два случая с тяжелым течением заболевания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Только в прошлом году, когда миграция была достаточно ограничена, из Танзании в Россию было завезено 11 случаев малярии. Уже с начала этого года было завезено еще два случая с тяжелым течением", - сказала она на брифинге в понедельник.

https://ria.ru/20210412/aviasoobschenie-1727965941.html

россия

танзания

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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), танзания, в мире