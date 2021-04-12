https://ria.ru/20210412/malyariya-1727971118.html
Попова рассказала о случаях завоза малярии из Танзании
Попова рассказала о случаях завоза малярии из Танзании
Россияне вдобавок к коронавирусу привозят из Танзании малярию, с начала года зафиксировано два случая с тяжелым течением заболевания, сообщила глава... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T19:56
2021-04-12T19:56
2021-04-12T19:56
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
танзания
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россияне вдобавок к коронавирусу привозят из Танзании малярию, с начала года зафиксировано два случая с тяжелым течением заболевания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Только в прошлом году, когда миграция была достаточно ограничена, из Танзании в Россию было завезено 11 случаев малярии. Уже с начала этого года было завезено еще два случая с тяжелым течением", - сказала она на брифинге в понедельник.
https://ria.ru/20210412/aviasoobschenie-1727965941.html
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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), танзания, в мире