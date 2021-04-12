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Белоруссия успешно испытала отключение энергосистемы от литовских ЛЭП
Белоруссия успешно испытала отключение энергосистемы от литовских ЛЭП
Испытания энергосистемы Белоруссии с отключением трансграничных линий электропередачи (ЛЭП) с Литвой прошли успешно, показали ее возможность работать без связей РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:23
2021-04-12T12:13
белэнерго
белоруссия
литва
в мире
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Испытания энергосистемы Белоруссии с отключением трансграничных линий электропередачи (ЛЭП) с Литвой прошли успешно, показали ее возможность работать без связей с литовской, сообщила в понедельник пресс-служба минэнерго республики.В четверг пресс-служба производственного объединения "Белэнерго" сообщила о начале в Белоруссии испытаний энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой."Испытания энергосистемы Беларуси с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой прошли успешно… Испытания… продемонстрировали техническую возможность белорусской энергосистемы работать без связей с литовской", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства со ссылкой на замгендиректора – главного диспетчера "Белэнерго" Дениса Ковалева.По данным белорусского минэнерго, испытания проводились в два этапа - 8 и 11 апреля - и предусматривали отключение всех межгосударственных линий электропередачи на белорусско-литовском сечении с целью анализа складывающихся режимов работы на энергообъектах Белоруссии, а также оценки достаточности разработанных технических мероприятий по нивелированию последствий отделения стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы).В ведомстве также уточнили, что белорусскую и литовскую энергосистемы связывают 13 линий электропередачи, четыре из них – элементы системообразующей сети 330 киловольт, по которым можно технически обеспечивать импортно-экспортные операции в значительных объемах, а также реализовывать транзитный потенциал Белоруссии. Остальные ЛЭП служат для обеспечения электроснабжения приграничных энергетических узлов как со стороны литовской, так и белорусской энергосистемы, добавили в пресс-службе.В июне 2018 года страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. До 2025 года страны Балтии должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы).Литва выступала главным противником строительства Белорусской АЭС, в Вильнюсе критиковали будущую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициировали запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент Литвы ранее постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности этой страны.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
https://ria.ru/20210412/pribaltika-1727835826.html
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белэнерго, белоруссия, литва, в мире

Белоруссия успешно испытала отключение энергосистемы от литовских ЛЭП

11:23 12.04.2021 (обновлено: 12:13 12.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" "Энергетический пуск" энергоблока № 1 Белорусской АЭС
Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Испытания энергосистемы Белоруссии с отключением трансграничных линий электропередачи (ЛЭП) с Литвой прошли успешно, показали ее возможность работать без связей с литовской, сообщила в понедельник пресс-служба минэнерго республики.
В четверг пресс-служба производственного объединения "Белэнерго" сообщила о начале в Белоруссии испытаний энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой.
"Испытания энергосистемы Беларуси с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой прошли успешно… Испытания… продемонстрировали техническую возможность белорусской энергосистемы работать без связей с литовской", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства со ссылкой на замгендиректора – главного диспетчера "Белэнерго" Дениса Ковалева.
По данным белорусского минэнерго, испытания проводились в два этапа - 8 и 11 апреля - и предусматривали отключение всех межгосударственных линий электропередачи на белорусско-литовском сечении с целью анализа складывающихся режимов работы на энергообъектах Белоруссии, а также оценки достаточности разработанных технических мероприятий по нивелированию последствий отделения стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы).
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В ведомстве также уточнили, что белорусскую и литовскую энергосистемы связывают 13 линий электропередачи, четыре из них – элементы системообразующей сети 330 киловольт, по которым можно технически обеспечивать импортно-экспортные операции в значительных объемах, а также реализовывать транзитный потенциал Белоруссии. Остальные ЛЭП служат для обеспечения электроснабжения приграничных энергетических узлов как со стороны литовской, так и белорусской энергосистемы, добавили в пресс-службе.
В июне 2018 года страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. До 2025 года страны Балтии должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы).
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Литва выступала главным противником строительства Белорусской АЭС, в Вильнюсе критиковали будущую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициировали запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент Литвы ранее постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности этой страны.
БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
 
БелэнергоБелоруссияЛитваВ мире
 
 
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