https://ria.ru/20210412/lavrov-1727909663.html
Лавров: Москва предостерегла Анкару от подпитки военных настроений Киева
Лавров: Москва предостерегла Анкару от подпитки военных настроений Киева
Москва предостерегает Анкару и другие столицы от подпитки милитаристских настроений Киева, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:54
2021-04-12T14:54
2021-04-12T19:23
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КАИР, 12 апр — РИА Новости. Москва предостерегает Анкару и другие столицы от подпитки милитаристских настроений Киева, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров."Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения", — сказал Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.Таким образом, в свете недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 10 апреля на фоне дискуссий о покупке украинской стороной вооружений министр прокомментировал вопрос, беспокоят ли Россию сделки по продаже Киеву оружия.Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским сообщил, что сотрудничество Турции и Украины в области оборонной промышленности не направлено против третьих стран.Ранее в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников — компании Baykar — сообщили РИА Новости, что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/drony-1589223641.html
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сергей лавров, москва, анкара, киев, в мире
КАИР, 12 апр — РИА Новости. Москва предостерегает Анкару и другие столицы от подпитки милитаристских настроений Киева, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения", — сказал Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.
Таким образом, в свете недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 10 апреля на фоне дискуссий о покупке украинской стороной вооружений министр прокомментировал вопрос, беспокоят ли Россию сделки по продаже Киеву оружия.
Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским сообщил, что сотрудничество Турции и Украины в области оборонной промышленности не направлено против третьих стран.
Ранее в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников — компании Baykar — сообщили РИА Новости, что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.