Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/lavrov-1727909663.html
Лавров: Москва предостерегла Анкару от подпитки военных настроений Киева
Лавров: Москва предостерегла Анкару от подпитки военных настроений Киева
Москва предостерегает Анкару и другие столицы от подпитки милитаристских настроений Киева, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:54
2021-04-12T19:23
сергей лавров
москва
анкара
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727138619_151:0:2827:1505_1920x0_80_0_0_ddd595fee908e461c61be408e89ae2f7.jpg
КАИР, 12 апр — РИА Новости. Москва предостерегает Анкару и другие столицы от подпитки милитаристских настроений Киева, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров."Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения", — сказал Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.Таким образом, в свете недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 10 апреля на фоне дискуссий о покупке украинской стороной вооружений министр прокомментировал вопрос, беспокоят ли Россию сделки по продаже Киеву оружия.Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским сообщил, что сотрудничество Турции и Украины в области оборонной промышленности не направлено против третьих стран.Ранее в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников — компании Baykar — сообщили РИА Новости, что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/drony-1589223641.html
https://ria.ru/20201230/vmsu-1591424504.html
москва
анкара
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727138619_92:0:2821:2047_1920x0_80_0_0_1d5eb00c5a8237da1e4603d30dea6b9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, москва, анкара, киев, в мире

Лавров: Москва предостерегла Анкару от подпитки военных настроений Киева

14:54 12.04.2021 (обновлено: 19:23 12.04.2021)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Курейши в Исламабаде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Курейши в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАИР, 12 апр — РИА Новости. Москва предостерегает Анкару и другие столицы от подпитки милитаристских настроений Киева, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения", — сказал Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.
Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 21:26
Турция передаст Украине технологии для создания ударных беспилотников
Таким образом, в свете недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 10 апреля на фоне дискуссий о покупке украинской стороной вооружений министр прокомментировал вопрос, беспокоят ли Россию сделки по продаже Киеву оружия.
Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским сообщил, что сотрудничество Турции и Украины в области оборонной промышленности не направлено против третьих стран.
Ранее в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников — компании Baykar — сообщили РИА Новости, что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
Корвет F511 Heybeliada в Средиземном море, сентябрь 2014 год - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 08:00
"Мы сможем топить их корабли". Турция и Украина заключили новую сделку
 
Сергей ЛавровМоскваАнкараКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Стрельбу по полицейским в школе в Ноксвилле открыл ученик
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
01:35Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили
Лента новостейМолния