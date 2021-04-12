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Лавров обвинил Украину в войне против собственного народа
Лавров обвинил Украину в войне против собственного народа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти ведут войну против собственного народа. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:51
2021-04-12T17:32
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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украина
сергей лавров
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в мире
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КАИР, 12 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти ведут войну против собственного народа.Глава МИД назвал неправдой слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что киевские власти ничего не планируют в Донбассе, поскольку не могут воевать против соотечественников."Киев после "революции достоинства" нападал на свой народ и с тех пор ведет войну против собственного народа, объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали", — сказал министр на пресс-конференции в ходе визита в Египет.По его словам, жители региона просто попросили оставить их в покое и разобраться, когда власть в Киеве захватили "неонацисты, которые тут же выступили против прав русскоязычного населения"."Я очень надеюсь, что эту историю помнят, в том числе в тех странах, которые обсуждают с Украиной возможность поставок того или иного военного оборудования", — добавил Лавров.Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Ситуация в регионе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились перестрелки. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал такой сценарий возможным. Позже он опроверг это заявление, сказав, что украинские власти не рассматривают силовое решение конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
https://ria.ru/20210412/voyna-1727889780.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/donbass-1727837558.html
https://ria.ru/20210412/lavrov-1727909663.html
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, сергей лавров, киев, в мире

Лавров обвинил Украину в войне против собственного народа

14:51 12.04.2021 (обновлено: 17:32 12.04.2021)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Курейши в Исламабаде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Курейши в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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КАИР, 12 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти ведут войну против собственного народа.
Глава МИД назвал неправдой слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что киевские власти ничего не планируют в Донбассе, поскольку не могут воевать против соотечественников.
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"Киев после "революции достоинства" нападал на свой народ и с тех пор ведет войну против собственного народа, объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали", — сказал министр на пресс-конференции в ходе визита в Египет.
По его словам, жители региона просто попросили оставить их в покое и разобраться, когда власть в Киеве захватили "неонацисты, которые тут же выступили против прав русскоязычного населения".
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"Я очень надеюсь, что эту историю помнят, в том числе в тех странах, которые обсуждают с Украиной возможность поставок того или иного военного оборудования", — добавил Лавров.
Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Ситуация в регионе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились перестрелки. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал такой сценарий возможным. Позже он опроверг это заявление, сказав, что украинские власти не рассматривают силовое решение конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
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