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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210412/laurie--1727961710.html
Хью Лори создаст сериал по мотивам романа Агаты Кристи
Хью Лори создаст сериал по мотивам романа Агаты Кристи
СМИ узнали, что британский актер и музыкант Хью Лори создаст сериал по мотивам детективного романа Агаты Кристи "Почему не Эванс?" сообщает Deadline. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T19:17
2021-04-12T19:17
агата кристи (агата маллоуэн)
культура
кино и сериалы
новости культуры
хью лори
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что британский актер и музыкант Хью Лори создаст сериал по мотивам детективного романа Агаты Кристи "Почему не Эванс?" сообщает Deadline. По информации издания, Лори выступит исполнительным продюсером и сценаристом проекта, который разработает для сервиса BritBox.Пока неизвестно, снимется ли он в сериале. Для него это первый большой телевизионный опыт в качестве шоураннера. Но в Deadline отмечают, надежда на то, что он появится на экране, есть.Премьера запланирована на 2022 год.Роман "Почему не Эванс?" был опубликован в 1934-м году. В нем рассказывается история Бобби Джонса и его подруги из светского общества Фрэнсис Дервент. Однажды они обнаружили умирающего мужчину, когда искали мячик для гольфа. Герои начинают свое собственное расследование, чтобы разгадать тайну убийства.
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РИА Новости
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агата кристи (агата маллоуэн), кино и сериалы, новости культуры, хью лори

Хью Лори создаст сериал по мотивам романа Агаты Кристи

19:17 12.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБританский актер Хью Лори
Британский актер Хью Лори - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что британский актер и музыкант Хью Лори создаст сериал по мотивам детективного романа Агаты Кристи "Почему не Эванс?" сообщает Deadline.
По информации издания, Лори выступит исполнительным продюсером и сценаристом проекта, который разработает для сервиса BritBox.
Пока неизвестно, снимется ли он в сериале. Для него это первый большой телевизионный опыт в качестве шоураннера. Но в Deadline отмечают, надежда на то, что он появится на экране, есть.
Премьера запланирована на 2022 год.
Роман "Почему не Эванс?" был опубликован в 1934-м году. В нем рассказывается история Бобби Джонса и его подруги из светского общества Фрэнсис Дервент. Однажды они обнаружили умирающего мужчину, когда искали мячик для гольфа. Герои начинают свое собственное расследование, чтобы разгадать тайну убийства.
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КультураАгата Кристи (Агата Маллоуэн)Кино и сериалыНовости культурыХью Лори
 
 
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