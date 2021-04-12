https://ria.ru/20210412/laurie--1727961710.html

Хью Лори создаст сериал по мотивам романа Агаты Кристи

Хью Лори создаст сериал по мотивам романа Агаты Кристи

СМИ узнали, что британский актер и музыкант Хью Лори создаст сериал по мотивам детективного романа Агаты Кристи "Почему не Эванс?" сообщает Deadline. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T19:17

2021-04-12T19:17

2021-04-12T19:17

агата кристи (агата маллоуэн)

культура

кино и сериалы

новости культуры

хью лори

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что британский актер и музыкант Хью Лори создаст сериал по мотивам детективного романа Агаты Кристи "Почему не Эванс?" сообщает Deadline. По информации издания, Лори выступит исполнительным продюсером и сценаристом проекта, который разработает для сервиса BritBox.Пока неизвестно, снимется ли он в сериале. Для него это первый большой телевизионный опыт в качестве шоураннера. Но в Deadline отмечают, надежда на то, что он появится на экране, есть.Премьера запланирована на 2022 год.Роман "Почему не Эванс?" был опубликован в 1934-м году. В нем рассказывается история Бобби Джонса и его подруги из светского общества Фрэнсис Дервент. Однажды они обнаружили умирающего мужчину, когда искали мячик для гольфа. Герои начинают свое собственное расследование, чтобы разгадать тайну убийства.

https://ria.ru/20210402/winslet-1603828350.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агата кристи (агата маллоуэн), кино и сериалы, новости культуры, хью лори