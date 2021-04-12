https://ria.ru/20210412/krugosvetka-1727945220.html
Ученые исследуют психологическую адаптацию в условиях морской кругосветки
Ученые исследуют психологическую адаптацию в условиях морской кругосветки
Сибирский государственный медуниверситет (СибГМУ) и Русское географическое общество (РГО) во время кругосветки на надувном тримаране исследуют психологическую... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:34
2021-04-12T17:34
2021-04-12T17:34
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
иван крузенштерн
сибирский государственный медицинский университет
русское географическое общество
санкт-петербург
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НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости. Сибирский государственный медуниверситет (СибГМУ) и Русское географическое общество (РГО) во время кругосветки на надувном тримаране исследуют психологическую адаптацию в условиях длительного морского путешествия, сообщает пресс-служба университета.В понедельник СибГМУ и томское отделение РГО подписали соглашение о сотрудничестве по организации международной экспедиции, посвященной 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна и 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды. В программе маршрута три океана — Атлантический, Тихий и Индийский. В ходе экспедиции ученые хотят установить мировой рекорд по непрерывному плаванию вокруг света на надувном парусном тримаране с заходом на острова для пополнения запасов воды и продуктов питания.Кроме того, в рамках сотрудничества эксперты университета проведут мастер-класс по оказанию первой помощи в экстремальных условиях. Путешественники также пройдут комплексное медицинское обследование в университетских клиниках.Один из участников предстоящей кругосветки, первый зампредседателя томского отделения РГО Евгений Ковалевский пояснил, что ее участники в ходе экспедиции будут отвечать на вопросы из специально разработанного медуниверситетом опросника и вести дневник. На основании полученных данных ученые подготовят научную работу о психических и физических возможностях организма человека в условиях длительного океанского плавания.Кругосветное плавание на надувном парусном тримаране стартует 1 июля из Санкт-Петербурга. Его участники — путешественники-исследователи РГО Евгений Ковалевский и Станислав Березкин. За два года они планируют пройти по местам, которые были открыты и нанесены на географические карты российскими моряками в кругосветных плаваниях XIX века: экспедициями Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, Федора Литке, Отто Коцебу, Василия Головина, Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
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университетская наука, навигатор абитуриента, иван крузенштерн, сибирский государственный медицинский университет, русское географическое общество, санкт-петербург
НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости. Сибирский государственный медуниверситет (СибГМУ) и Русское географическое общество (РГО) во время кругосветки на надувном тримаране исследуют психологическую адаптацию в условиях длительного морского путешествия, сообщает пресс-служба университета.
В понедельник СибГМУ и томское отделение РГО подписали соглашение о сотрудничестве по организации международной экспедиции, посвященной 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна и 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды. В программе маршрута три океана — Атлантический, Тихий и Индийский. В ходе экспедиции ученые хотят установить мировой рекорд по непрерывному плаванию вокруг света на надувном парусном тримаране с заходом на острова для пополнения запасов воды и продуктов питания.
"Одно из направлений нашего сотрудничества предполагает исследование психологической адаптации в условиях длительного путешествия, которое обеспечит новый уровень изучения адаптационных возможностей и психологической совместимости людей в дальних плаваниях. В науке всегда ценятся исследования, выполненные в реальных условиях. Для университета опыт участия в таком проекте – абсолютно уникальный и ценный", - приводятся в сообщении слова и.о. ректора СибГМУ Евгения Куликова.
Кроме того, в рамках сотрудничества эксперты университета проведут мастер-класс по оказанию первой помощи в экстремальных условиях. Путешественники также пройдут комплексное медицинское обследование в университетских клиниках.
Один из участников предстоящей кругосветки, первый зампредседателя томского отделения РГО Евгений Ковалевский пояснил, что ее участники в ходе экспедиции будут отвечать на вопросы из специально разработанного медуниверситетом опросника и вести дневник. На основании полученных данных ученые подготовят научную работу о психических и физических возможностях организма человека в условиях длительного океанского плавания.
Кругосветное плавание на надувном парусном тримаране стартует 1 июля из Санкт-Петербурга. Его участники — путешественники-исследователи РГО Евгений Ковалевский и Станислав Березкин. За два года они планируют пройти по местам, которые были открыты и нанесены на географические карты российскими моряками в кругосветных плаваниях XIX века: экспедициями Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, Федора Литке, Отто Коцебу, Василия Головина, Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.