https://ria.ru/20210412/krazha-1727827576.html

Сотрудницу приморского банка заподозрили в краже денег с карт пенсионеров

Сотрудницу приморского банка заподозрили в краже денег с карт пенсионеров

Сотрудница банка подозревается в хищении более 250 тысяч рублей, снятых с карт пенсионеров в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T06:44

2021-04-12T06:44

2021-04-12T07:00

россия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Сотрудница банка подозревается в хищении более 250 тысяч рублей, снятых с карт пенсионеров в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД.О краже 60 тысяч рублей с банковской карты сообщила в полицию 74-летняя жительница Пограничного округа Приморья. Она пояснила, что карту оформила в 2019 году, но никогда ею не пользовалась.Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).В полиции уточняют, что злоумышленница снимала деньги с карт, которыми редко расплачивались или совсем не пользовались. Подозреваемой может грозить до шести лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210405/delo-1604262030.html

россия

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2021

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россия, происшествия