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Сотрудницу приморского банка заподозрили в краже денег с карт пенсионеров
Сотрудницу приморского банка заподозрили в краже денег с карт пенсионеров
Сотрудница банка подозревается в хищении более 250 тысяч рублей, снятых с карт пенсионеров в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T06:44
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россия
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Сотрудница банка подозревается в хищении более 250 тысяч рублей, снятых с карт пенсионеров в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД.О краже 60 тысяч рублей с банковской карты сообщила в полицию 74-летняя жительница Пограничного округа Приморья. Она пояснила, что карту оформила в 2019 году, но никогда ею не пользовалась.Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).В полиции уточняют, что злоумышленница снимала деньги с карт, которыми редко расплачивались или совсем не пользовались. Подозреваемой может грозить до шести лет лишения свободы.
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россия, происшествия

Сотрудницу приморского банка заподозрили в краже денег с карт пенсионеров

06:44 12.04.2021 (обновлено: 07:00 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Сотрудница банка подозревается в хищении более 250 тысяч рублей, снятых с карт пенсионеров в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД.
О краже 60 тысяч рублей с банковской карты сообщила в полицию 74-летняя жительница Пограничного округа Приморья. Она пояснила, что карту оформила в 2019 году, но никогда ею не пользовалась.
"Сотрудники полиции установили личность злоумышленницы, подозреваемой в совершении хищения денежных средств заявительницы. Ею оказалась 29-летняя работница банка, проживающая в поселке Пограничный. Воспользовавшись своим служебным положением, она сняла и присвоила денежные средства с карты клиентки... установлена причастность гражданки к совершению шести эпизодов противоправной деятельности. В общей сложности потерпевшим причинен ущерб в размере более 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).
В полиции уточняют, что злоумышленница снимала деньги с карт, которыми редко расплачивались или совсем не пользовались. Подозреваемой может грозить до шести лет лишения свободы.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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