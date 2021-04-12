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Россиянки стали больше экономить на красоте, выяснили аналитики
Россиянки стали больше экономить на красоте, выяснили аналитики
Женщины в РФ тратят на красоту чаще, но средний чек у мужчин оказался в два раза выше, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T08:24
2021-04-12T08:43
россия
общество
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Женщины в РФ тратят на красоту чаще, но средний чек у мужчин оказался в два раза выше, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), которое имеется в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования были изучены обезличенные данные обо всех онлайн- и офлайн-операциях по картам банка в сегменте "красота" за первый квартал 2021 и 2020 года. Данные были проанализированы в зависимости от средних чеков, оборота, числа операций и гендерных показателей."В первом квартале 2021 года средний чек составил 3 350 рублей в категории "красота" - относительно первого квартала 2020 года снижение общего среднего чека составило 2,8%. При этом мужчины в среднем тратят за одну покупку 4 525 рублей, и у них этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9%. А женщины расходуют в среднем 2 871 рубль в этом сегменте, у них, наоборот, средний чек снизился на 2,6%", - выяснили авторы исследования.Любопытно, что женщины тратят во всех трех категориях больше мужчин, особенно в магазинах косметики – здесь общая сумма их покупок в два раза больше. При этом средний чек у женщин меньше во всех направлениях, кроме парикмахерских и салонов красоты.Таким образом, получается, что женщины расходуют чаще, но меньшие суммы. А мужчины тратят на красоту редко, но зато сразу совершают крупные покупки, и чаще всего здесь речь идет о покупке подарков. Исключения из правила – это парикмахерские и салоны красоты, где мужчины расплачиваются банковской картой редко и на небольшие средние чеки, в отличие от женщин.
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россия, общество, экономика

Россиянки стали больше экономить на красоте, выяснили аналитики

08:24 12.04.2021 (обновлено: 08:43 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРабота салона красоты в Волгограде
Работа салона красоты в Волгограде - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Женщины в РФ тратят на красоту чаще, но средний чек у мужчин оказался в два раза выше, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В рамках исследования были изучены обезличенные данные обо всех онлайн- и офлайн-операциях по картам банка в сегменте "красота" за первый квартал 2021 и 2020 года. Данные были проанализированы в зависимости от средних чеков, оборота, числа операций и гендерных показателей.
"В первом квартале 2021 года средний чек составил 3 350 рублей в категории "красота" - относительно первого квартала 2020 года снижение общего среднего чека составило 2,8%. При этом мужчины в среднем тратят за одну покупку 4 525 рублей, и у них этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9%. А женщины расходуют в среднем 2 871 рубль в этом сегменте, у них, наоборот, средний чек снизился на 2,6%", - выяснили авторы исследования.
Любопытно, что женщины тратят во всех трех категориях больше мужчин, особенно в магазинах косметики – здесь общая сумма их покупок в два раза больше. При этом средний чек у женщин меньше во всех направлениях, кроме парикмахерских и салонов красоты.
Мужчина в дискаунтере 365+ торговой сети Лента - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 09:02
Россияне рассказали, сколько тратят на продукты в месяц
Таким образом, получается, что женщины расходуют чаще, но меньшие суммы. А мужчины тратят на красоту редко, но зато сразу совершают крупные покупки, и чаще всего здесь речь идет о покупке подарков. Исключения из правила – это парикмахерские и салоны красоты, где мужчины расплачиваются банковской картой редко и на небольшие средние чеки, в отличие от женщин.
 
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