https://ria.ru/20210412/krasota-1727832609.html

Россиянки стали больше экономить на красоте, выяснили аналитики

Россиянки стали больше экономить на красоте, выяснили аналитики

Женщины в РФ тратят на красоту чаще, но средний чек у мужчин оказался в два раза выше, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T08:24

2021-04-12T08:24

2021-04-12T08:43

россия

общество

экономика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Женщины в РФ тратят на красоту чаще, но средний чек у мужчин оказался в два раза выше, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), которое имеется в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования были изучены обезличенные данные обо всех онлайн- и офлайн-операциях по картам банка в сегменте "красота" за первый квартал 2021 и 2020 года. Данные были проанализированы в зависимости от средних чеков, оборота, числа операций и гендерных показателей."В первом квартале 2021 года средний чек составил 3 350 рублей в категории "красота" - относительно первого квартала 2020 года снижение общего среднего чека составило 2,8%. При этом мужчины в среднем тратят за одну покупку 4 525 рублей, и у них этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9%. А женщины расходуют в среднем 2 871 рубль в этом сегменте, у них, наоборот, средний чек снизился на 2,6%", - выяснили авторы исследования.Любопытно, что женщины тратят во всех трех категориях больше мужчин, особенно в магазинах косметики – здесь общая сумма их покупок в два раза больше. При этом средний чек у женщин меньше во всех направлениях, кроме парикмахерских и салонов красоты.Таким образом, получается, что женщины расходуют чаще, но меньшие суммы. А мужчины тратят на красоту редко, но зато сразу совершают крупные покупки, и чаще всего здесь речь идет о покупке подарков. Исключения из правила – это парикмахерские и салоны красоты, где мужчины расплачиваются банковской картой редко и на небольшие средние чеки, в отличие от женщин.

https://ria.ru/20210403/produkty-1604063077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, экономика