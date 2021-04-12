https://ria.ru/20210412/kosmos-1727991521.html

"Роскосмос" планирует экстренно отправлять в космос сварщиков

"Роскосмос" планирует экстренно отправлять в космос сварщиков

Эксперимент по съемке фильма на орбите позволит разработать ускоренную программу подготовки к космическому полету и даст возможность в случае необходимости... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T23:14

2021-04-12T23:14

2021-04-12T23:14

наука

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр - РИА Новости. Эксперимент по съемке фильма на орбите позволит разработать ускоренную программу подготовки к космическому полету и даст возможность в случае необходимости отправлять в космос различных специалистов, например, сварщиков, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Представьте себе, когда может разыграться какая-то нештатная ситуация. И мы должны срочно отправить какого-то специалиста, биолога, астронома, физика, сварщика... Сварщика!.. А для того, чтобы он там справился со своей задачей, надо его оперативно подготовить. Это будет реальный эксперимент", - сказал он в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.На вопрос ведущего, зачем в космосе сварщик, Рогозин ответит, что "пригодится".Ургант, в свою очередь, предложил Рогозину сыграть в этом фильме камео и продемонстрировать свои навыки управления мотоциклом и вертолетом.

https://ria.ru/20210412/rogozin-1727989568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин