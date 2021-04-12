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Наука
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Путин отметил роль России в освоении космоса
Путин отметил роль России в освоении космоса
Россия всегда будет гордиться тем, что стала страной-первопроходцем в освоении космоса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:15
2021-04-12T18:25
наука
россия
космос - риа наука
владимир путин
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ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Россия всегда будет гордиться тем, что стала страной-первопроходцем в освоении космоса, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что с полетом первого человека в космос началась новая эпоха – "космическая эра, эра освоения космического пространства"."Наш долг - не только беречь память о поколении покорителей космоса, чтить мужество и смелость космонавтов, которые, невзирая на риск, шли в неизведанное, тех, кто создавал уникальные космические системы, технику, готовил экипажи к работе на орбите, не только помнить всех, кто своим трудом и талантом закладывал и укреплял космический потенциал, наш долг и в том, чтобы и сегодня стремиться к тому, чтобы работа в ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса", - сказал Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли в режиме видеоконференции.
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россия, космос - риа наука, владимир путин

Путин отметил роль России в освоении космоса

18:15 12.04.2021 (обновлено: 18:25 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Россия всегда будет гордиться тем, что стала страной-первопроходцем в освоении космоса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы будем всегда гордиться, что именно наша страна проложила дорогу во вселенную, а первопроходцем на этом великом пути стал наш соотечественник", - сказал Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли в режиме видеоконференции.
Он отметил, что с полетом первого человека в космос началась новая эпоха – "космическая эра, эра освоения космического пространства".
"Наш долг - не только беречь память о поколении покорителей космоса, чтить мужество и смелость космонавтов, которые, невзирая на риск, шли в неизведанное, тех, кто создавал уникальные космические системы, технику, готовил экипажи к работе на орбите, не только помнить всех, кто своим трудом и талантом закладывал и укреплял космический потенциал, наш долг и в том, чтобы и сегодня стремиться к тому, чтобы работа в ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса", - сказал Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли в режиме видеоконференции.
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