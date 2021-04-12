https://ria.ru/20210412/kosmos-1727954405.html

Путин отметил роль России в освоении космоса

Путин отметил роль России в освоении космоса

Россия всегда будет гордиться тем, что стала страной-первопроходцем в освоении космоса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:15

2021-04-12T18:15

2021-04-12T18:25

наука

россия

космос - риа наука

владимир путин

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ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Россия всегда будет гордиться тем, что стала страной-первопроходцем в освоении космоса, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что с полетом первого человека в космос началась новая эпоха – "космическая эра, эра освоения космического пространства"."Наш долг - не только беречь память о поколении покорителей космоса, чтить мужество и смелость космонавтов, которые, невзирая на риск, шли в неизведанное, тех, кто создавал уникальные космические системы, технику, готовил экипажи к работе на орбите, не только помнить всех, кто своим трудом и талантом закладывал и укреплял космический потенциал, наш долг и в том, чтобы и сегодня стремиться к тому, чтобы работа в ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса", - сказал Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20210412/gagarin-1727838408.html

россия

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2021

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россия, космос - риа наука, владимир путин