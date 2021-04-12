https://ria.ru/20210412/kosmos-1727954007.html
Путин призвал проанализировать проекты в космической отрасли
Путин призвал проанализировать проекты в космической отрасли
Надо проанализировать проекты в космической отрасли и реализацию всех этапов с разбивкой и финансированием по годам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:14
2021-04-12T18:14
2021-04-12T18:47
наука
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космос - риа наука
владимир путин
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ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Надо проанализировать проекты в космической отрасли и реализацию всех этапов с разбивкой и финансированием по годам, заявил президент России Владимир Путин."Все основные проекты нужно проанализировать еще раз, проекты с наиболее важными этапами их реализации. Во-вторых, четко определенные задачи и результаты каждого этапа должны быть абсолютно понятны. В-третьих, само собой разумеется, все проекты должны быть привязаны к объемам и источникам финансирования с разбивкой по годам", - сказал Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли."Для достижения поставленных масштабных целей нужен комплексный долгосрочный подход, который в полной мере будет учитывать наши приоритеты в космической сфере и будет подкреплен соответствующими ресурсами. Для этого правительству необходимо подготовить и утвердить документ, содержащий конкретные меры по достижению приоритетов, обозначенных в основах госполитики в области космической деятельности", - сказал Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли."Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнерами в космосе", - сказал он на совещании по вопросам развития космической отрасли.Путин добавил, что "вместе с тем надо последовательно двигаться и вперед", решать новые задачи для новых фундаментальных исследований и практического освоения космоса.
https://ria.ru/20210412/sroki-1727955649.html
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россия, космос - риа наука, владимир путин
ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости.
Надо проанализировать проекты в космической отрасли и реализацию всех этапов с разбивкой и финансированием по годам, заявил президент России Владимир Путин
.
"Все основные проекты нужно проанализировать еще раз, проекты с наиболее важными этапами их реализации. Во-вторых, четко определенные задачи и результаты каждого этапа должны быть абсолютно понятны. В-третьих, само собой разумеется, все проекты должны быть привязаны к объемам и источникам финансирования с разбивкой по годам", - сказал Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли.
"Для достижения поставленных масштабных целей нужен комплексный долгосрочный подход, который в полной мере будет учитывать наши приоритеты в космической сфере и будет подкреплен соответствующими ресурсами. Для этого правительству необходимо подготовить и утвердить документ, содержащий конкретные меры по достижению приоритетов, обозначенных в основах госполитики в области космической деятельности", - сказал Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли.
"Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнерами в космосе", - сказал он на совещании по вопросам развития космической отрасли.
Путин добавил, что "вместе с тем надо последовательно двигаться и вперед", решать новые задачи для новых фундаментальных исследований и практического освоения космоса.