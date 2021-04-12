https://ria.ru/20210412/kosmos-1727954007.html

Путин призвал проанализировать проекты в космической отрасли

Путин призвал проанализировать проекты в космической отрасли

Надо проанализировать проекты в космической отрасли и реализацию всех этапов с разбивкой и финансированием по годам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:14

2021-04-12T18:14

2021-04-12T18:47

наука

россия

космос - риа наука

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155216/47/1552164759_0:0:2809:1580_1920x0_80_0_0_2b54d14626fed71a404bfad3a51a15f5.jpg

ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Надо проанализировать проекты в космической отрасли и реализацию всех этапов с разбивкой и финансированием по годам, заявил президент России Владимир Путин."Все основные проекты нужно проанализировать еще раз, проекты с наиболее важными этапами их реализации. Во-вторых, четко определенные задачи и результаты каждого этапа должны быть абсолютно понятны. В-третьих, само собой разумеется, все проекты должны быть привязаны к объемам и источникам финансирования с разбивкой по годам", - сказал Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли."Для достижения поставленных масштабных целей нужен комплексный долгосрочный подход, который в полной мере будет учитывать наши приоритеты в космической сфере и будет подкреплен соответствующими ресурсами. Для этого правительству необходимо подготовить и утвердить документ, содержащий конкретные меры по достижению приоритетов, обозначенных в основах госполитики в области космической деятельности", - сказал Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли."Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнерами в космосе", - сказал он на совещании по вопросам развития космической отрасли.Путин добавил, что "вместе с тем надо последовательно двигаться и вперед", решать новые задачи для новых фундаментальных исследований и практического освоения космоса.

https://ria.ru/20210412/sroki-1727955649.html

https://ria.ru/20210412/gagarin-1727838408.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, владимир путин