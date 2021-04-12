https://ria.ru/20210412/kosmos-1727837245.html

Волынов: коллеги Гагарина до последнего не знали, кто полетел в космос

Волынов: коллеги Гагарина до последнего не знали, кто полетел в космос

Члены первого отряда космонавтов узнали о том кто - Юрий Гагарин или Герман Титов отправился первым в космос только во время самого полета, рассказал в интервью РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T09:14

2021-04-12T09:14

2021-04-12T09:14

наука

борис волынов

герман титов

земля

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

ссср

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Члены первого отряда космонавтов узнали о том кто - Юрий Гагарин или Герман Титов отправился первым в космос только во время самого полета, рассказал в интервью РИА Новости летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов."Нам до самого последнего момента неизвестно было кто летит - Юрий Гагарин или Герман Титов... Только на заседании государственной комиссии на космодроме было решено кто летит первым. Нас там не было. Мы узнали о выборе только во время полета, когда услышали в радиопереговорах с Землей позывной Гагарина "Кедр", - рассказал Волынов.По его словам, например, в пользу Титова был его меньший, чем у Гагарина вес. "Лишний вес - это всегда лишние траты топлива ракеты-носителя. У Германа был меньший вес, чем у Юры", - сказал Волынов.Юрий Гагарин отправился в космос 12 апреля 1961 года. Титов стал вторым человеком в мире, кто совершил орбитальный полет. Он отправился в космос 6 августа. Если Гагарин провел в космосе чуть более 100 минут, то Титов - более 25 часов."Если Гагарин совершил один виток вокруг Земли и не ощутил все "прелести" невесомости, то Герман все прочувствовал на себе первым в мире во время суточного полета. Тогда же никто не знал и никто не мог объяснить как подействует невесомость на вестибулярный аппарат, на наполнение головы кровью", - рассказал Волынов.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.

https://ria.ru/20210412/gagarin-1727364458.html

https://ria.ru/20210412/gagarin-1727827079.html

земля

ссср

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис волынов, герман титов, земля, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), ссср