Волынов: коллеги Гагарина до последнего не знали, кто полетел в космос
© РИА НовостиКосмонавт Юрий Гагарин в автобусе направляется на стартовую площадку космодрома Байконур
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Члены первого отряда космонавтов узнали о том кто - Юрий Гагарин или Герман Титов отправился первым в космос только во время самого полета, рассказал в интервью РИА Новости летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов.
"Нам до самого последнего момента неизвестно было кто летит - Юрий Гагарин или Герман Титов... Только на заседании государственной комиссии на космодроме было решено кто летит первым. Нас там не было. Мы узнали о выборе только во время полета, когда услышали в радиопереговорах с Землей позывной Гагарина "Кедр", - рассказал Волынов.
По его словам, например, в пользу Титова был его меньший, чем у Гагарина вес. "Лишний вес - это всегда лишние траты топлива ракеты-носителя. У Германа был меньший вес, чем у Юры", - сказал Волынов.
Юрий Гагарин отправился в космос 12 апреля 1961 года. Титов стал вторым человеком в мире, кто совершил орбитальный полет. Он отправился в космос 6 августа. Если Гагарин провел в космосе чуть более 100 минут, то Титов - более 25 часов.
"Если Гагарин совершил один виток вокруг Земли и не ощутил все "прелести" невесомости, то Герман все прочувствовал на себе первым в мире во время суточного полета. Тогда же никто не знал и никто не мог объяснить как подействует невесомость на вестибулярный аппарат, на наполнение головы кровью", - рассказал Волынов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.