https://ria.ru/20210412/kosmos-1727831663.html

Каждый восьмой россиянин хочет переселиться на другую планету

Каждый восьмой россиянин хочет переселиться на другую планету

Большинство россиян не хотели бы покидать Землю, переселиться на другую планету готов лишь примерно каждый восьмой житель страны, говорится в исследовании... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T08:17

2021-04-12T08:17

2021-04-12T08:17

наука

россия

земля

космос - риа наука

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Большинство россиян не хотели бы покидать Землю, переселиться на другую планету готов лишь примерно каждый восьмой житель страны, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось в марте текущего года, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах.Один из вопросов, который задавался россиянам, касался желания переселиться на другую планету. "Лишь 13% опрошенных хотели бы это осуществить. Подавляющее большинство россиян (67%) не выразили желания покинуть Землю", - сообщает холдинг.В свою очередь, 20% респондентов затруднились ответить на вопрос.

https://ria.ru/20210412/kosmos-1727831520.html

https://ria.ru/20190412/1552625269.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, космос - риа наука