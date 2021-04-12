https://ria.ru/20210412/kosmos-1727831663.html
Каждый восьмой россиянин хочет переселиться на другую планету
Каждый восьмой россиянин хочет переселиться на другую планету
Большинство россиян не хотели бы покидать Землю, переселиться на другую планету готов лишь примерно каждый восьмой житель страны, говорится в исследовании... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T08:17
2021-04-12T08:17
2021-04-12T08:17
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Большинство россиян не хотели бы покидать Землю, переселиться на другую планету готов лишь примерно каждый восьмой житель страны, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось в марте текущего года, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах.Один из вопросов, который задавался россиянам, касался желания переселиться на другую планету. "Лишь 13% опрошенных хотели бы это осуществить. Подавляющее большинство россиян (67%) не выразили желания покинуть Землю", - сообщает холдинг.В свою очередь, 20% респондентов затруднились ответить на вопрос.
https://ria.ru/20210412/kosmos-1727831520.html
https://ria.ru/20190412/1552625269.html
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россия, земля, космос - риа наука