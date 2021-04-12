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Наука
https://ria.ru/20210412/kosmos-1727831520.html
Большинство россиян уверены в необходимости продолжать освоение космоса
Большинство россиян уверены в необходимости продолжать освоение космоса
Половина россиян считает РФ великой космической державой, кроме того, большинство граждан уверены в необходимости продолжать освоение космоса, говорится в... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T08:14
2021-04-12T08:14
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Половина россиян считает РФ великой космической державой, кроме того, большинство граждан уверены в необходимости продолжать освоение космоса, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось в марте текущего года, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах."Половина респондентов (50%) выразила в той или иной степени уверенность в том, что современная Россия является великой космической державой. В 2010 году доля подобных ответов была выше - 62%. Напротив, 39% россиян не согласны с такой оценкой космического величия России (против 28% в 2010)", - говорится в сообщении холдинга.Большинство опрошенных граждан (37%) уверены в необходимости продолжать освоение космоса, затрачивая на это столько усилий и средств, сколько тратится сейчас. В 2010 году такой ответ дали 29% опрошенных.В свою очередь, 26% респондентов видят смысл в увеличении вкладываемых сил и средств (в 2010 году - 39%). Доля россиян, которые считают, что надо затрачивать минимум усилий и средств на освоение космоса, составила 15% против 11% в 2010 году.
https://ria.ru/20210412/kosmonavtika-1727544814.html
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россия, космос - риа наука

Большинство россиян уверены в необходимости продолжать освоение космоса

08:14 12.04.2021
 
© NASAЗалив Сан-Франциско с борта Международной космической станции
Залив Сан-Франциско с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Половина россиян считает РФ великой космической державой, кроме того, большинство граждан уверены в необходимости продолжать освоение космоса, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось в марте текущего года, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах.
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"Половина респондентов (50%) выразила в той или иной степени уверенность в том, что современная Россия является великой космической державой. В 2010 году доля подобных ответов была выше - 62%. Напротив, 39% россиян не согласны с такой оценкой космического величия России (против 28% в 2010)", - говорится в сообщении холдинга.
Большинство опрошенных граждан (37%) уверены в необходимости продолжать освоение космоса, затрачивая на это столько усилий и средств, сколько тратится сейчас. В 2010 году такой ответ дали 29% опрошенных.
В свою очередь, 26% респондентов видят смысл в увеличении вкладываемых сил и средств (в 2010 году - 39%). Доля россиян, которые считают, что надо затрачивать минимум усилий и средств на освоение космоса, составила 15% против 11% в 2010 году.
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