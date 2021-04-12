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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210412/kosmos-1727830817.html
Итальянский журналист рассказал о значении полета Гагарина
Итальянский журналист рассказал о значении полета Гагарина
Исторический полет Юрия Гагарина в космос стал не только подлинным триумфом всего человечества, но и сыграл свою роль в том, что всего три года спустя Италия... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T08:08
2021-04-12T09:36
наука
россия
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
италия
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РИМ, 12 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Исторический полет Юрия Гагарина в космос стал не только подлинным триумфом всего человечества, но и сыграл свою роль в том, что всего три года спустя Италия запустила собственный искусственный спутник Земли. Об этой малоизвестной странице истории рассказал РИА Новости итальянский журналист, специализирующийся на аэрокосмической проблематике, автор нескольких книг о покорении космоса Джорджо Ди Бернардо (Giorgio di Bernardo)."Сейчас мы отмечаем 60-летие первого полета человека в космос и вспоминаем Юрия Гагарина, имя которого в считаные часы стало известно всему миру. Практически никто из главных героев первого этапа освоения космоса не дожил до наших дней. Тем не менее их свидетельства сохранились. Хочу рассказать вашим соотечественникам о том, что четверть века назад поведал мне "отец" итальянской астронавтики, легендарный инженер-конструктор Луиджи Брольо. В беседах с ним мы провели много часов, и на основании этого материала впоследствии я написал книгу "В тумане в ожидании солнца". Естественно, в наших разговорах с Брольо мы не могли обойти молчанием тему полета Гагарина", - сказал он.Как Италия узнала о ГагаринеВ апреле 1961 года во Флоренции проходила Четвертая ежегодная ассамблея Комитета по космическим исследованиям (COSPAR), который был создан в 1958 году для обмена научной информацией, полученной с помощью космических спутников и автоматических межпланетных станций. В работе этого международного форума принимали участие ученые двух тогдашних космических держав – СССР и США, а также их коллеги из более чем 20 стран, всего около 300 человек. Советскую делегацию на симпозиуме возглавлял академик Анатолий Благонравов."На заседании 12 апреля профессор Благонравов неожиданно встал и попросил прервать работу конференции для экстренного сообщения. Слезы буквально текли у него из глаз, когда он объявлял нам о том, что майор Юрий Алексеевич Гагарин стал первым в истории человеком, которого космический корабль поднял на околоземную орбиту. Это известие было встречено бурными аплодисментами. Американцы тоже аплодировали, но для них эта новость стала буквально ударом под дых", - привел Ди Бернардо слова Брольо, которые были им записаны при подготовке книги.В тот же день Благонравов провел во Флоренции пресс-конференцию, в ходе которой в общих чертах рассказал об основных этапах подготовки к прорыву на орбиту и о том, что всего несколько человек были отобраны на роль первого космонавта Земли. Он заверил, что никаких неудачных попыток запуска человека в космос прежде не было. На вопрос о том, не был ли полет Гагарина приурочен к ассамблее Комитета по космическим исследованиям, советский представитель с улыбкой заметил, что скорее это COSPAR запланировал проведение конференции на момент запуска корабля "Восток-1".Большая гонкаПримечательно, что журналисты поинтересовались тогда и мнением Ричарда Портера, который представлял во Флоренции космический совет национальной Академии наук США. Тот отдал должное успеху советских ученых, инженеров и медиков и заявил, что первый полет человека в космос будет вдохновлять всех людей в мире на новые свершения. При этом американский представитель пообещал повторить достижение СССР в ближайшем будущем."Надо иметь в виду контекст происходивших тогда событий. Между СССР и США шла так называемая большая космическая гонка, старт которой был дан 4 октября 1957 года, когда Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли. Кстати, этот день стал важной отправной точкой в жизни Брольо. Он рассказал мне, что именно тогда под большим впечатлением от запуска "Спутника-1" принял окончательное решение полностью посвятить себя ракетно-космическим исследованиям", - подчеркнул Ди Бернардо.Однако в условиях холодной войны итальянский ученый оказался перед необходимостью наладить более тесные отношения с американскими коллегами, которые в январе 1961 года привлекли его к проведению ряда экспериментов в ионосфере. Одним из первых в мире он также занялся изучением проблем, связанных с обеспечением возвращения с орбиты на Землю капсулы с космонавтом, заметил итальянский журналист."Космические" паппарделлеВ апреле 1961 года Брольо приехал на конференцию COSPAR во Флоренцию, чтобы представить зарубежным коллегам результаты запуска ракеты, произведенного совместно с американцами 13 января в рамках начавшегося сотрудничества с НАСА. Однако сенсационное сообщение Благонравова, естественно, стало главной темой всеобщего обсуждения.По свидетельству Ди Бернардо, "отец" итальянской астронавтики был "человеком любезным, но решительным и обладал особым даром убеждать людей в необходимости оказать ему помощь". После объявления о полете Гагарина Брольо решил воспользоваться ситуацией и укрепить сотрудничество с американцами. Вечером он пригласил явно расстроенных коллег из США отужинать в замечательном загородном местечке, чтобы утешить их и одновременно предложить им новые идеи."Я отвез американцев поужинать в городок Понтассьеве под Флоренцией, в один из тех ресторанчиков, которые из-за простой, но вкусной кухни предпочитают водители грузовиков, - рассказал Брольо журналисту. - Это место славилось своими паппарделле с зайчатиной, которые мы запивали отменным кьянти. Как бы между делом я рассказал им о том, что намеревался сделать: создать базу для экваториального запуска итальянского спутника с морской платформы. За столом возникла тишина, но после небольшой паузы я услышал: "Это смело! Если вы будете продвигать эту свою идею, мы вам поможем".Успех "итальянского Королева"Позднее все произошло именно так, как хотел Брольо. В 1964 году с американской базы на острове Уоллопс команда, полностью состоящая из итальянских специалистов, запустила на околоземную орбиту спутник "Сан-Марко 1". Этот аппарат был спроектирован и построен учеными и инженерами национальной Комиссии по космическим исследованиям. Таким образом Италия стала третьей после СССР и США страной, которая исключительно собственными силами создала свой спутник, рассказывает журналист."Так было положено начало космической программе "Сан-Марко", которая неразрывно связана с именем Брольо, а через него - с Гагариным. Знаете, Брольо еще при жизни часто называли "итальянским фон Брауном (руководитель космической программы США – ред.)". Думаю, с таким же основанием его можно было бы назвать "итальянским Королевым", - подытожил собеседник РИА Новости.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/gagarin-1727517084.html
https://ria.ru/20210411/gagarin-1727772120.html
https://ria.ru/20210412/kosmonavtika-1727287609.html
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россия, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), италия

Итальянский журналист рассказал о значении полета Гагарина

08:08 12.04.2021 (обновлено: 09:36 12.04.2021)
 
© Фото : личный архив Дж.Ди БернардоДжорджо Ди Бернардо
Джорджо Ди Бернардо - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : личный архив Дж.Ди Бернардо
Читать ria.ru в
РИМ, 12 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Исторический полет Юрия Гагарина в космос стал не только подлинным триумфом всего человечества, но и сыграл свою роль в том, что всего три года спустя Италия запустила собственный искусственный спутник Земли. Об этой малоизвестной странице истории рассказал РИА Новости итальянский журналист, специализирующийся на аэрокосмической проблематике, автор нескольких книг о покорении космоса Джорджо Ди Бернардо (Giorgio di Bernardo).
"Сейчас мы отмечаем 60-летие первого полета человека в космос и вспоминаем Юрия Гагарина, имя которого в считаные часы стало известно всему миру. Практически никто из главных героев первого этапа освоения космоса не дожил до наших дней. Тем не менее их свидетельства сохранились. Хочу рассказать вашим соотечественникам о том, что четверть века назад поведал мне "отец" итальянской астронавтики, легендарный инженер-конструктор Луиджи Брольо. В беседах с ним мы провели много часов, и на основании этого материала впоследствии я написал книгу "В тумане в ожидании солнца". Естественно, в наших разговорах с Брольо мы не могли обойти молчанием тему полета Гагарина", - сказал он.
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 08:00Фото - Радио Sputnik
К 60-летию полета Юрия Гагарина: каким был первый космонавт Земли Двенадцатого апреля исполняется 60 лет со дня полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Радио Sputnik сделало фотоподборку из жизни первого космонавта Земли.

Как Италия узнала о Гагарине

В апреле 1961 года во Флоренции проходила Четвертая ежегодная ассамблея Комитета по космическим исследованиям (COSPAR), который был создан в 1958 году для обмена научной информацией, полученной с помощью космических спутников и автоматических межпланетных станций. В работе этого международного форума принимали участие ученые двух тогдашних космических держав – СССР и США, а также их коллеги из более чем 20 стран, всего около 300 человек. Советскую делегацию на симпозиуме возглавлял академик Анатолий Благонравов.
"На заседании 12 апреля профессор Благонравов неожиданно встал и попросил прервать работу конференции для экстренного сообщения. Слезы буквально текли у него из глаз, когда он объявлял нам о том, что майор Юрий Алексеевич Гагарин стал первым в истории человеком, которого космический корабль поднял на околоземную орбиту. Это известие было встречено бурными аплодисментами. Американцы тоже аплодировали, но для них эта новость стала буквально ударом под дых", - привел Ди Бернардо слова Брольо, которые были им записаны при подготовке книги.
В тот же день Благонравов провел во Флоренции пресс-конференцию, в ходе которой в общих чертах рассказал об основных этапах подготовки к прорыву на орбиту и о том, что всего несколько человек были отобраны на роль первого космонавта Земли. Он заверил, что никаких неудачных попыток запуска человека в космос прежде не было. На вопрос о том, не был ли полет Гагарина приурочен к ассамблее Комитета по космическим исследованиям, советский представитель с улыбкой заметил, что скорее это COSPAR запланировал проведение конференции на момент запуска корабля "Восток-1".
Торжественная встреча советского героя-космонавта на национальном стадионе в Дели - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 13:59
Дочь Гагарина рассказала, как космонавта встречали жители Индии

Большая гонка

Примечательно, что журналисты поинтересовались тогда и мнением Ричарда Портера, который представлял во Флоренции космический совет национальной Академии наук США. Тот отдал должное успеху советских ученых, инженеров и медиков и заявил, что первый полет человека в космос будет вдохновлять всех людей в мире на новые свершения. При этом американский представитель пообещал повторить достижение СССР в ближайшем будущем.
"Надо иметь в виду контекст происходивших тогда событий. Между СССР и США шла так называемая большая космическая гонка, старт которой был дан 4 октября 1957 года, когда Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли. Кстати, этот день стал важной отправной точкой в жизни Брольо. Он рассказал мне, что именно тогда под большим впечатлением от запуска "Спутника-1" принял окончательное решение полностью посвятить себя ракетно-космическим исследованиям", - подчеркнул Ди Бернардо.
Однако в условиях холодной войны итальянский ученый оказался перед необходимостью наладить более тесные отношения с американскими коллегами, которые в январе 1961 года привлекли его к проведению ряда экспериментов в ионосфере. Одним из первых в мире он также занялся изучением проблем, связанных с обеспечением возвращения с орбиты на Землю капсулы с космонавтом, заметил итальянский журналист.
Не только летчик-космонавт: уникальные спортивные фото Юрия Гагарина
© РИА Новости / Игорь Снегирев / Перейти в фотобанк

Званиями заслуженных мастеров спорта СССР космонавтов Гагарина (справа) и Германа Титова (слева) награждала девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина.

Космонавты Герман Титов (слева) и Юрий Гагарин (справа) и гимнастка Лариса Латынина (в центре)
1 из 15

Званиями заслуженных мастеров спорта СССР космонавтов Гагарина (справа) и Германа Титова (слева) награждала девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина.

© РИА Новости / Игорь Снегирев
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© РИА Новости / Юрий Сомов

Гагарин очень любил катание на водных лыжах, о чем свидетельствуют неоднократные фотоснимки.

Юрий Гагарин
2 из 15

Гагарин очень любил катание на водных лыжах, о чем свидетельствуют неоднократные фотоснимки.

© РИА Новости / Юрий Сомов
© РИА Новости / Юрий Куйдин / Перейти в фотобанк

Во многом благодаря ему была создана Федерация воднолыжного спорта СССР и учрежден национальный чемпионат.

Юрий Алексеевич Гагарин на отдыхе
3 из 15

Во многом благодаря ему была создана Федерация воднолыжного спорта СССР и учрежден национальный чемпионат.

© РИА Новости / Юрий Куйдин
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© РИА Новости / Игорь Снегирев / Перейти в фотобанк

Юрий Алексеевич много времени посвящал командным видам спорта. На этом кадре он играет в волейбол.

Юрий Гагарин (в центре)
4 из 15

Юрий Алексеевич много времени посвящал командным видам спорта. На этом кадре он играет в волейбол.

© РИА Новости / Игорь Снегирев
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© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанк

И все же тяга к водным видам спорта никогда не покидала Гагарина.

Юрий Гагарин (справа)
5 из 15

И все же тяга к водным видам спорта никогда не покидала Гагарина.

© РИА Новости / Александр Моклецов
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© РИА Новости / Александр Сергеев / Перейти в фотобанк

Летчик-космонавт любил провести время и за более "спокойными" играми.

Юрий Гагарин
6 из 15

Летчик-космонавт любил провести время и за более "спокойными" играми.

© РИА Новости / Александр Сергеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Н.Павлов / Перейти в фотобанк

Гагарин играет в бильярд вместе с космонавтом Андрияном Николаевым (слева) и членом первого отряда космонавтов СССР Валерием Быковским (справа).

Юрий Гагарин (в центре)
7 из 15

Гагарин играет в бильярд вместе с космонавтом Андрияном Николаевым (слева) и членом первого отряда космонавтов СССР Валерием Быковским (справа).

© РИА Новости / Н.Павлов
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© РИА Новости / Александр Сергеев / Перейти в фотобанк

Менее чем через два месяца после полета в космос Гагарин посетил футбольный матч. На снимке он находится в окружении юных болельщиков.

Юрий Гагарин в центре
8 из 15

Менее чем через два месяца после полета в космос Гагарин посетил футбольный матч. На снимке он находится в окружении юных болельщиков.

© РИА Новости / Александр Сергеев
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанк

Не обделял вниманием первый человек в космосе и хоккей. На этом кадре Гагарин пришел поддержать любимую хоккейную команду — ЦСКА.

Юрий Гагарин (в центре)
9 из 15

Не обделял вниманием первый человек в космосе и хоккей. На этом кадре Гагарин пришел поддержать любимую хоккейную команду — ЦСКА.

© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости

Кстати, Гагарин был инициатором создания хоккейной команды Звездного городка и стал ее капитаном. На этом фото он вместе с космонавтами Алексеем Леоновым и Павлом Поповичем играет в хоккей 1 января 1965 года.

Летчики-космонавты СССР Юрий Гагарин (слева), Алексей Леонов (у ворот) и Павел Попович (в воротах)
10 из 15

Кстати, Гагарин был инициатором создания хоккейной команды Звездного городка и стал ее капитаном. На этом фото он вместе с космонавтами Алексеем Леоновым и Павлом Поповичем играет в хоккей 1 января 1965 года.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Хомич / Перейти в фотобанк

А на этой фотографии он общается с арбитрами в перерыве хоккейного товарищеского матча между сборными СССР и Канады (8:1) 15 января 1964 года.

Юрий Гагарин (по центру)
11 из 15

А на этой фотографии он общается с арбитрами в перерыве хоккейного товарищеского матча между сборными СССР и Канады (8:1) 15 января 1964 года.

© РИА Новости / Алексей Хомич
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Спартак Беглов / Перейти в фотобанк

За четыре дня до полета в космос Гагарин (второй слева) сыграл в теннис вместе с экипажем космического корабля "Восход-1" в составе Константина Феоктистова, Владимира Комарова и Бориса Егорова (слева направо).

Космонавты Константин Феоктистов, Юрий Гагарин, Владимир Комаров и Борис Егоров
12 из 15

За четыре дня до полета в космос Гагарин (второй слева) сыграл в теннис вместе с экипажем космического корабля "Восход-1" в составе Константина Феоктистова, Владимира Комарова и Бориса Егорова (слева направо).

© РИА Новости / Спартак Беглов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Тиханов / Перейти в фотобанк

Также Юрий Алексеевич посещал шоссейно-кольцевые автомобильные гонки. На данной фотографии он в качестве почетного судьи награждает призеров гонок — спортсменов Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института.

Юрий Гагарин (справа)
13 из 15

Также Юрий Алексеевич посещал шоссейно-кольцевые автомобильные гонки. На данной фотографии он в качестве почетного судьи награждает призеров гонок — спортсменов Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института.

© РИА Новости / Евгений Тиханов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ун-Да-Син / Перейти в фотобанк

В соревнованиях юношей по бадминтону был учрежден приз первых летчиков-космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова. На данном кадре Гагарин вручает почетную грамоту капитану победившей команды.

Юрий Гагарин (справа)
14 из 15

В соревнованиях юношей по бадминтону был учрежден приз первых летчиков-космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова. На данном кадре Гагарин вручает почетную грамоту капитану победившей команды.

© РИА Новости / Ун-Да-Син
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанк

Прежде чем отправиться в космос, нужно стать сильнее на земле. На этой фотографии Гагарин проходит общефизическую спортивную подготовку на территории Звездного городка.

Юрий Гагарин (слева)
15 из 15

Прежде чем отправиться в космос, нужно стать сильнее на земле. На этой фотографии Гагарин проходит общефизическую спортивную подготовку на территории Звездного городка.

© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Званиями заслуженных мастеров спорта СССР космонавтов Гагарина (справа) и Германа Титова (слева) награждала девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина.

© РИА Новости / Игорь Снегирев
Перейти в фотобанк
2 из 15

Гагарин очень любил катание на водных лыжах, о чем свидетельствуют неоднократные фотоснимки.

© РИА Новости / Юрий Сомов
3 из 15

Во многом благодаря ему была создана Федерация воднолыжного спорта СССР и учрежден национальный чемпионат.

© РИА Новости / Юрий Куйдин
Перейти в фотобанк
4 из 15

Юрий Алексеевич много времени посвящал командным видам спорта. На этом кадре он играет в волейбол.

© РИА Новости / Игорь Снегирев
Перейти в фотобанк
5 из 15

И все же тяга к водным видам спорта никогда не покидала Гагарина.

© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
6 из 15

Летчик-космонавт любил провести время и за более "спокойными" играми.

© РИА Новости / Александр Сергеев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Гагарин играет в бильярд вместе с космонавтом Андрияном Николаевым (слева) и членом первого отряда космонавтов СССР Валерием Быковским (справа).

© РИА Новости / Н.Павлов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Менее чем через два месяца после полета в космос Гагарин посетил футбольный матч. На снимке он находится в окружении юных болельщиков.

© РИА Новости / Александр Сергеев
Перейти в фотобанк
9 из 15

Не обделял вниманием первый человек в космосе и хоккей. На этом кадре Гагарин пришел поддержать любимую хоккейную команду — ЦСКА.

© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
10 из 15

Кстати, Гагарин был инициатором создания хоккейной команды Звездного городка и стал ее капитаном. На этом фото он вместе с космонавтами Алексеем Леоновым и Павлом Поповичем играет в хоккей 1 января 1965 года.

© РИА Новости / РИА Новости
11 из 15

А на этой фотографии он общается с арбитрами в перерыве хоккейного товарищеского матча между сборными СССР и Канады (8:1) 15 января 1964 года.

© РИА Новости / Алексей Хомич
Перейти в фотобанк
12 из 15

За четыре дня до полета в космос Гагарин (второй слева) сыграл в теннис вместе с экипажем космического корабля "Восход-1" в составе Константина Феоктистова, Владимира Комарова и Бориса Егорова (слева направо).

© РИА Новости / Спартак Беглов
Перейти в фотобанк
13 из 15

Также Юрий Алексеевич посещал шоссейно-кольцевые автомобильные гонки. На данной фотографии он в качестве почетного судьи награждает призеров гонок — спортсменов Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института.

© РИА Новости / Евгений Тиханов
Перейти в фотобанк
14 из 15

В соревнованиях юношей по бадминтону был учрежден приз первых летчиков-космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова. На данном кадре Гагарин вручает почетную грамоту капитану победившей команды.

© РИА Новости / Ун-Да-Син
Перейти в фотобанк
15 из 15

Прежде чем отправиться в космос, нужно стать сильнее на земле. На этой фотографии Гагарин проходит общефизическую спортивную подготовку на территории Звездного городка.

© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк

"Космические" паппарделле

В апреле 1961 года Брольо приехал на конференцию COSPAR во Флоренцию, чтобы представить зарубежным коллегам результаты запуска ракеты, произведенного совместно с американцами 13 января в рамках начавшегося сотрудничества с НАСА. Однако сенсационное сообщение Благонравова, естественно, стало главной темой всеобщего обсуждения.
© Фото : личный архив Дж.Ди БернардоЛуиджи Брольо выступает на конференции
Луиджи Брольо выступает на конференции - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : личный архив Дж.Ди Бернардо
Луиджи Брольо выступает на конференции
По свидетельству Ди Бернардо, "отец" итальянской астронавтики был "человеком любезным, но решительным и обладал особым даром убеждать людей в необходимости оказать ему помощь". После объявления о полете Гагарина Брольо решил воспользоваться ситуацией и укрепить сотрудничество с американцами. Вечером он пригласил явно расстроенных коллег из США отужинать в замечательном загородном местечке, чтобы утешить их и одновременно предложить им новые идеи.
"Я отвез американцев поужинать в городок Понтассьеве под Флоренцией, в один из тех ресторанчиков, которые из-за простой, но вкусной кухни предпочитают водители грузовиков, - рассказал Брольо журналисту. - Это место славилось своими паппарделле с зайчатиной, которые мы запивали отменным кьянти. Как бы между делом я рассказал им о том, что намеревался сделать: создать базу для экваториального запуска итальянского спутника с морской платформы. За столом возникла тишина, но после небольшой паузы я услышал: "Это смело! Если вы будете продвигать эту свою идею, мы вам поможем".
Юрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток” во время первого в мире орбитального космического полета 12 апреля 1961 года - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 08:00Культура
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Успех "итальянского Королева"

Позднее все произошло именно так, как хотел Брольо. В 1964 году с американской базы на острове Уоллопс команда, полностью состоящая из итальянских специалистов, запустила на околоземную орбиту спутник "Сан-Марко 1". Этот аппарат был спроектирован и построен учеными и инженерами национальной Комиссии по космическим исследованиям. Таким образом Италия стала третьей после СССР и США страной, которая исключительно собственными силами создала свой спутник, рассказывает журналист.
"Так было положено начало космической программе "Сан-Марко", которая неразрывно связана с именем Брольо, а через него - с Гагариным. Знаете, Брольо еще при жизни часто называли "итальянским фон Брауном (руководитель космической программы США – ред.)". Думаю, с таким же основанием его можно было бы назвать "итальянским Королевым", - подытожил собеседник РИА Новости.
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-16 - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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