https://ria.ru/20210412/kosmos-1727830817.html

Итальянский журналист рассказал о значении полета Гагарина

Итальянский журналист рассказал о значении полета Гагарина

Исторический полет Юрия Гагарина в космос стал не только подлинным триумфом всего человечества, но и сыграл свою роль в том, что всего три года спустя Италия... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T08:08

2021-04-12T08:08

2021-04-12T09:36

наука

россия

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

италия

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РИМ, 12 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Исторический полет Юрия Гагарина в космос стал не только подлинным триумфом всего человечества, но и сыграл свою роль в том, что всего три года спустя Италия запустила собственный искусственный спутник Земли. Об этой малоизвестной странице истории рассказал РИА Новости итальянский журналист, специализирующийся на аэрокосмической проблематике, автор нескольких книг о покорении космоса Джорджо Ди Бернардо (Giorgio di Bernardo)."Сейчас мы отмечаем 60-летие первого полета человека в космос и вспоминаем Юрия Гагарина, имя которого в считаные часы стало известно всему миру. Практически никто из главных героев первого этапа освоения космоса не дожил до наших дней. Тем не менее их свидетельства сохранились. Хочу рассказать вашим соотечественникам о том, что четверть века назад поведал мне "отец" итальянской астронавтики, легендарный инженер-конструктор Луиджи Брольо. В беседах с ним мы провели много часов, и на основании этого материала впоследствии я написал книгу "В тумане в ожидании солнца". Естественно, в наших разговорах с Брольо мы не могли обойти молчанием тему полета Гагарина", - сказал он.Как Италия узнала о ГагаринеВ апреле 1961 года во Флоренции проходила Четвертая ежегодная ассамблея Комитета по космическим исследованиям (COSPAR), который был создан в 1958 году для обмена научной информацией, полученной с помощью космических спутников и автоматических межпланетных станций. В работе этого международного форума принимали участие ученые двух тогдашних космических держав – СССР и США, а также их коллеги из более чем 20 стран, всего около 300 человек. Советскую делегацию на симпозиуме возглавлял академик Анатолий Благонравов."На заседании 12 апреля профессор Благонравов неожиданно встал и попросил прервать работу конференции для экстренного сообщения. Слезы буквально текли у него из глаз, когда он объявлял нам о том, что майор Юрий Алексеевич Гагарин стал первым в истории человеком, которого космический корабль поднял на околоземную орбиту. Это известие было встречено бурными аплодисментами. Американцы тоже аплодировали, но для них эта новость стала буквально ударом под дых", - привел Ди Бернардо слова Брольо, которые были им записаны при подготовке книги.В тот же день Благонравов провел во Флоренции пресс-конференцию, в ходе которой в общих чертах рассказал об основных этапах подготовки к прорыву на орбиту и о том, что всего несколько человек были отобраны на роль первого космонавта Земли. Он заверил, что никаких неудачных попыток запуска человека в космос прежде не было. На вопрос о том, не был ли полет Гагарина приурочен к ассамблее Комитета по космическим исследованиям, советский представитель с улыбкой заметил, что скорее это COSPAR запланировал проведение конференции на момент запуска корабля "Восток-1".Большая гонкаПримечательно, что журналисты поинтересовались тогда и мнением Ричарда Портера, который представлял во Флоренции космический совет национальной Академии наук США. Тот отдал должное успеху советских ученых, инженеров и медиков и заявил, что первый полет человека в космос будет вдохновлять всех людей в мире на новые свершения. При этом американский представитель пообещал повторить достижение СССР в ближайшем будущем."Надо иметь в виду контекст происходивших тогда событий. Между СССР и США шла так называемая большая космическая гонка, старт которой был дан 4 октября 1957 года, когда Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли. Кстати, этот день стал важной отправной точкой в жизни Брольо. Он рассказал мне, что именно тогда под большим впечатлением от запуска "Спутника-1" принял окончательное решение полностью посвятить себя ракетно-космическим исследованиям", - подчеркнул Ди Бернардо.Однако в условиях холодной войны итальянский ученый оказался перед необходимостью наладить более тесные отношения с американскими коллегами, которые в январе 1961 года привлекли его к проведению ряда экспериментов в ионосфере. Одним из первых в мире он также занялся изучением проблем, связанных с обеспечением возвращения с орбиты на Землю капсулы с космонавтом, заметил итальянский журналист."Космические" паппарделлеВ апреле 1961 года Брольо приехал на конференцию COSPAR во Флоренцию, чтобы представить зарубежным коллегам результаты запуска ракеты, произведенного совместно с американцами 13 января в рамках начавшегося сотрудничества с НАСА. Однако сенсационное сообщение Благонравова, естественно, стало главной темой всеобщего обсуждения.По свидетельству Ди Бернардо, "отец" итальянской астронавтики был "человеком любезным, но решительным и обладал особым даром убеждать людей в необходимости оказать ему помощь". После объявления о полете Гагарина Брольо решил воспользоваться ситуацией и укрепить сотрудничество с американцами. Вечером он пригласил явно расстроенных коллег из США отужинать в замечательном загородном местечке, чтобы утешить их и одновременно предложить им новые идеи."Я отвез американцев поужинать в городок Понтассьеве под Флоренцией, в один из тех ресторанчиков, которые из-за простой, но вкусной кухни предпочитают водители грузовиков, - рассказал Брольо журналисту. - Это место славилось своими паппарделле с зайчатиной, которые мы запивали отменным кьянти. Как бы между делом я рассказал им о том, что намеревался сделать: создать базу для экваториального запуска итальянского спутника с морской платформы. За столом возникла тишина, но после небольшой паузы я услышал: "Это смело! Если вы будете продвигать эту свою идею, мы вам поможем".Успех "итальянского Королева"Позднее все произошло именно так, как хотел Брольо. В 1964 году с американской базы на острове Уоллопс команда, полностью состоящая из итальянских специалистов, запустила на околоземную орбиту спутник "Сан-Марко 1". Этот аппарат был спроектирован и построен учеными и инженерами национальной Комиссии по космическим исследованиям. Таким образом Италия стала третьей после СССР и США страной, которая исключительно собственными силами создала свой спутник, рассказывает журналист."Так было положено начало космической программе "Сан-Марко", которая неразрывно связана с именем Брольо, а через него - с Гагариным. Знаете, Брольо еще при жизни часто называли "итальянским фон Брауном (руководитель космической программы США – ред.)". Думаю, с таким же основанием его можно было бы назвать "итальянским Королевым", - подытожил собеседник РИА Новости.

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/gagarin-1727517084.html

https://ria.ru/20210411/gagarin-1727772120.html

https://ria.ru/20210412/kosmonavtika-1727287609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), италия