https://ria.ru/20210412/kosmos-1727827234.html

Эксперты посчитали, сколько стоит обед космонавта

Эксперты посчитали, сколько стоит обед космонавта

Федеральный сервис доставки продуктов и товаров "СберМаркет" и московский Музей космонавтики изучили, чем питаются космонавты на орбите и сколько такое питание... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T06:07

2021-04-12T06:07

2021-04-12T07:23

хочу стать космонавтом

россия

космос

земля

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Федеральный сервис доставки продуктов и товаров "СберМаркет" и московский Музей космонавтики изучили, чем питаются космонавты на орбите и сколько такое питание может стоить на Земле: недельный рацион обойдется россиянину почти в 5,3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.Для подсчета средней цены использовались данные Роскосмоса, Музея космонавтики и цены на продукты в более чем 60 ритейлерах, подключенных к сервису. "По подсчетам "СберМаркета", недельный рацион космонавта обойдется землянину в России в 5,283 тысячи рублей", - рассказали в компании.Так, в выборку вошли рис и рисовая каша, курага, творог, кедровые орехи, заливное (рыба и мясо), антрекот, говядина, говяжий язык, икра кабачков и баклажанов, лечо, рыбные консервы, куриное филе, имбирное печенье, сублимированные крем-супы, фрукты (яблоки, грейпфруты, мандарины, лимоны), свежие овощи (помидоры, огурцы и перец), кофе и чай, витамины.В сервисе рассказали, что современное меню российских космонавтов Международной космической станции (МКС) состоит из порядка 300 наименований. Ежедневный рацион российского космонавта рассчитан на четырехразовое питание и составлен из расчета потребления 3,2 тысячи калорий. Большая часть продуктов сублимируется (обезвоживается), в тубах выпускают только соусы и джемы."Космонавты сами формируют персональный рацион, в который, например, может входить говяжий язык и рыбный пирог, борщ и грибной суп, блюда из национальной кухни участников полета. Космонавты на орбите обязательно употребляют продукты, богатые кальцием. Американцы едят йогурты с ягодами и персиками, а россияне получают сыры с травами и чесноком", - отметили в "СберМаркете"."При употреблении газировки в невесомости газ и жидкость в желудке отделяются друг от друга и у человека появляется отрыжка. Из-за этого пиво и кока-кола специально обрабатываются для космоса. Обычный хлеб крошится, поэтому американские космонавты едят тортильи, а для наших космонавтов хлеб специально пекут в виде микро-буханок - на один укус", - сообщили в сервисе.

https://ria.ru/20210412/kosmos-1727820889.html

https://ria.ru/20210410/medkomissiya-1727721503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос, земля, международная космическая станция (мкс)