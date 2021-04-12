https://ria.ru/20210412/kosmos-1727820544.html
Рогозин поздравил россиян с Днем космонавтики
Рогозин поздравил россиян с Днем космонавтики
Россия в год 60-летия первого полета человека в космос стремится к новым достижениям и работает над новой техникой, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T00:33
2021-04-12T00:33
2021-04-12T00:33
хочу стать космонавтом
россия
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
юрий гагарин (космонавт)
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Россия в год 60-летия первого полета человека в космос стремится к новым достижениям и работает над новой техникой, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин совершил первый в мире космический полет на корабле "Восток" длительностью 108 минут.Он отметил "колоссальные возможности для международного сотрудничества" в освоении космоса и подчеркнул, что с Россией хотят "дружить и работать очень и очень многие". Рогозин заявил, что космическая промышленность способна решить задачи, поставленные перед ней "президентом и нашим народом".Глава "Роскосмоса" поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли с юбилеем космической эры и подчеркнул, что не всегда успех зависит от обстоятельств. По его словам, незадолго до полета Гагарина "в стране бушевала война", в результате которой был потерян колоссальный ресурс. Тем не менее, за счет "людей, их воли, профессионализма и нацеленности на достижение реальной цели" страна смогла "первой вырваться в космос", уверен Рогозин.
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россия, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, юрий гагарин (космонавт)
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Россия
в год 60-летия первого полета человека в космос стремится к новым достижениям и работает над новой техникой, заявил гендиректор "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
.
Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин
совершил первый в мире космический полет на корабле "Восток" длительностью 108 минут.
"Сегодня наша отрасль не только отмечает юбилей и вспоминает прошлое. Мы также нацелены на будущее. Мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли - переход на новую ракетно-космическую технику, начало лунных исследований сначала автоматами, а потом экипажами наших космонавтов", - сказал Рогозин в видеоролике, который распространила госкорпорация.
Он отметил "колоссальные возможности для международного сотрудничества" в освоении космоса и подчеркнул, что с Россией хотят "дружить и работать очень и очень многие". Рогозин заявил, что космическая промышленность способна решить задачи, поставленные перед ней "президентом и нашим народом".
Глава "Роскосмоса" поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли с юбилеем космической эры и подчеркнул, что не всегда успех зависит от обстоятельств. По его словам, незадолго до полета Гагарина "в стране бушевала война", в результате которой был потерян колоссальный ресурс. Тем не менее, за счет "людей, их воли, профессионализма и нацеленности на достижение реальной цели" страна смогла "первой вырваться в космос", уверен Рогозин.