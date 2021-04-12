https://ria.ru/20210412/kosmos-1727820544.html

Рогозин поздравил россиян с Днем космонавтики

Рогозин поздравил россиян с Днем космонавтики

Россия в год 60-летия первого полета человека в космос стремится к новым достижениям и работает над новой техникой, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T00:33

2021-04-12T00:33

2021-04-12T00:33

хочу стать космонавтом

россия

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

юрий гагарин (космонавт)

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Россия в год 60-летия первого полета человека в космос стремится к новым достижениям и работает над новой техникой, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин совершил первый в мире космический полет на корабле "Восток" длительностью 108 минут.Он отметил "колоссальные возможности для международного сотрудничества" в освоении космоса и подчеркнул, что с Россией хотят "дружить и работать очень и очень многие". Рогозин заявил, что космическая промышленность способна решить задачи, поставленные перед ней "президентом и нашим народом".Глава "Роскосмоса" поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли с юбилеем космической эры и подчеркнул, что не всегда успех зависит от обстоятельств. По его словам, незадолго до полета Гагарина "в стране бушевала война", в результате которой был потерян колоссальный ресурс. Тем не менее, за счет "людей, их воли, профессионализма и нацеленности на достижение реальной цели" страна смогла "первой вырваться в космос", уверен Рогозин.

https://ria.ru/20210412/kosmos-1727819049.html

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россия, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, юрий гагарин (космонавт)