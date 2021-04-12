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Лавров призвал к переговорам по запрету размещения вооружений в космосе
Лавров призвал к переговорам по запрету размещения вооружений в космосе
Москва выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, запрещающего размещать в космосе любые виды вооружений, заявил министр... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T00:07
2021-04-12T00:22
россия
космос - риа наука
сергей лавров
безопасность
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, запрещающего размещать в космосе любые виды вооружений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.В качестве основы для механизма, запрещающего размещение вооружений в космосе, Лавров предложил использовать российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году.По словам главы МИД, стабилизировать ситуацию на период, пока такой многосторонний документ будет разрабатываться, призвана "выдвинутая Россией и ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе". Как напомнил Лавров, полноформатными участниками инициативы стали уже три десятка государств.Россия неоднократно выступала за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса. В частности, в октябре прошлого года об этом говорил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье "75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения".В мае прошлого года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты целенаправленно при поддержке союзников, НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений между нашими странами. В интервью телеканалу "Звезда" дипломат отметил, что Россия делает все возможное, чтобы этого не допустить. По его словам, Москва серьезно обеспокоена американскими планами и постоянно выступает на всевозможных площадках, в том числе на конференции по разоружению на генеральной ассамблее ООН, за резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве.
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россия, космос - риа наука, сергей лавров, безопасность

Лавров призвал к переговорам по запрету размещения вооружений в космосе

00:07 12.04.2021 (обновлено: 00:22 12.04.2021)
 
CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
CC0 / skeeze /
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, запрещающего размещать в космосе любые виды вооружений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Последовательно исходим из того, что только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества", - сказал министр в видеообращении по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос, опубликованном на сайте МИД.

В качестве основы для механизма, запрещающего размещение вооружений в космосе, Лавров предложил использовать российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году.
По словам главы МИД, стабилизировать ситуацию на период, пока такой многосторонний документ будет разрабатываться, призвана "выдвинутая Россией и ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе". Как напомнил Лавров, полноформатными участниками инициативы стали уже три десятка государств.
Россия неоднократно выступала за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса. В частности, в октябре прошлого года об этом говорил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье "75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения".
В мае прошлого года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты целенаправленно при поддержке союзников, НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений между нашими странами.
В интервью телеканалу "Звезда" дипломат отметил, что Россия делает все возможное, чтобы этого не допустить. По его словам, Москва серьезно обеспокоена американскими планами и постоянно выступает на всевозможных площадках, в том числе на конференции по разоружению на генеральной ассамблее ООН, за резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве.
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РоссияКосмос - РИА НаукаСергей ЛавровБезопасность
 
 
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