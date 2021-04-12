https://ria.ru/20210412/kosmos-1727819049.html

Лавров призвал к переговорам по запрету размещения вооружений в космосе

Лавров призвал к переговорам по запрету размещения вооружений в космосе

Москва выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, запрещающего размещать в космосе любые виды вооружений, заявил министр... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T00:07

2021-04-12T00:07

2021-04-12T00:22

россия

космос - риа наука

сергей лавров

безопасность

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, запрещающего размещать в космосе любые виды вооружений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.В качестве основы для механизма, запрещающего размещение вооружений в космосе, Лавров предложил использовать российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году.По словам главы МИД, стабилизировать ситуацию на период, пока такой многосторонний документ будет разрабатываться, призвана "выдвинутая Россией и ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе". Как напомнил Лавров, полноформатными участниками инициативы стали уже три десятка государств.Россия неоднократно выступала за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса. В частности, в октябре прошлого года об этом говорил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье "75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения".В мае прошлого года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты целенаправленно при поддержке союзников, НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений между нашими странами. В интервью телеканалу "Звезда" дипломат отметил, что Россия делает все возможное, чтобы этого не допустить. По его словам, Москва серьезно обеспокоена американскими планами и постоянно выступает на всевозможных площадках, в том числе на конференции по разоружению на генеральной ассамблее ООН, за резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве.

https://ria.ru/20210411/gagarin-1727772627.html

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россия, космос - риа наука, сергей лавров, безопасность